Başkan Büyükakın sanayi esnafıyla iftar yaptı

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, İzmit Sanayi Sitesi esnafıyla iftarda bir araya geldi.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, İzmit Sanayi Sitesi esnafıyla iftarda bir araya geldi. İftar öncesi kısa bir konuşma yapan Başkan Büyükakın, Gazze’de yaşanan İsrail zulmüne dikkat çekti.

SANAYİ ESNAFIYLA İFTAR

İzmit Sanayi Sitesi'nin toplantı salonunda gerçekleşen iftara Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın yanı sıra Kocaeli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Kadir Durmuş, Kocaeli Madeni İşler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Mehmet Onur Okyay, İzmit Sanayi Sitesi Kooperatifi Başkanı Muzaffer Gürfidan, MHP İzmit İlçe Başkanı Kemal Okur ve sanayi sitesi esnafı katıldı.

“GAZZE’DE İNSANLIK DRAMI YAŞANIYOR”

İftar öncesi kısa bir konuşma yapan Başkan Büyükakın, “Bugün bizler burada gönül rahatlığıyla iftarımızı yapıyoruz. Fakat Filistin’de Gazze’de tüm dünyanın gözleri önünde bir insanlık dramı yaşanıyor. İsrail tarafından Filistinli kardeşlerimize yönelik saldırılar durmadı. Öyle ki İsrail tarafından bölgede yardımlar dahi vuruluyor. Oruçlu insanların duası kabul olur. Bugün hepimiz Gazze’de yaşanan bu zulmün durması için dua edelim” ifadesini kullandı.