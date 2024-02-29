Başkan Büyükakın: "Kocaeli’ni depreme hazırlamak için çalışacağım"

Derince’de esnaf ve sanatkarlarla bir araya gelen Başkan Büyükakın, birinci önceliğinin Kocaeli’ni depreme hazırlamak olduğunu söylediKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, esnaf ve sanatkarlarla Derince Yenikent Kültür Merkezi’nde buluştu. Birinci önceliklerinin Kocaeli’yi depreme hazırlamak olduğunu vurgulayan Başkan Büyükakın, “Hep birlikte bu kenti depreme hazırlamalıyız” dedi. Programa Başkan Büyükakın’ın yanı sıra Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Kadir Durmuş, AK Parti Derince İlçe Başkanı Koray Merdan ile Kocaeli’deki esnaf ve sanatkar odalarının başkan ve yöneticileri katıldı.

“DEPREME HAZIRLANMALIYIZ”

17 Ağustos 1999 Marmara Depremi öncesinde yapılmış 160 bin adet binayı taradıklarını anlatan Başkan Büyükakın, “Hangi alanda binalar riskli belirledik. Önümüzdeki süreçte bu binaları yenilememiz gerekir. Hep birlikte bu kenti depreme hazırlamalıyız. Ben bütün enerjimle buna çalışacağım. Sokak sokak gezip anlatacağım” diye konuştu.

“YENİ NESİLLERE TEMİZ DÜNYA BIRAKMALIYIZ”

Başkan Büyükakın, “Bu şehir aynı zamanda ulaşım ağları üzerinde oturan şehir. Kentimizin ulaşım ağını iyileştirmek de ikinci önceliğimiz. Bizim toplu taşımaya teşvik projeleri üretmemiz lazım. Bu mesele bu kentin ortak mevzusu” ifadelerini kullandı. Konuşmasında çevresel faktörlere de değinen Başkan Büyükakın, “Temiz hava almamız lazım. Şehrimizi geleceğe hazırlamalı, yeni nesillere temiz bir dünya bırakmalıyız. Bunu yaparken çocuk, genç, kadın, yaşlı engellilerimizi unutmadan yapacağız. Şehir sadece binaları sağlam olduğunda güçlü şehir olmaz. Aynı zamanda çocuklar, gençler, kadınlar, yaşlılar, engelliler güven içinde yaşıyorsa güçlü şehir olur. Havası, suyu, toprağı kirlenmemiş bir şehir olmalıyız. Bu da üçüncü önceliğimiz. Bunu yapmamız için de STK’larımızın gücünün artması lazım” dedi.