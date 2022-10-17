Başkan Büyükakın: Kent Konseyleri başkanlara bağlı olmamalı

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, “Kent konseylerinin çalışması başkanlara bağlı olmamalıdır. Kent konseylerin yönetmelikleri ve kanunu çıkmalıdır. Yapının ilerlemesi için bunu yaptırmanız lazım” dedi.KOCAELİ (İGFA) - Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Kent Konseyleri Birliği Marmara Bölge Toplantısına katılarak “Göç Alan Kentlerde Kentlilik Bilinci” konulu özel oturumda bir konuşma gerçekleştirdi.

Kentlilik bilinci üzerine bir değerlendirme yapan Başkan Büyükakın, Ortak amaç veya ortak yarar kavramlarının altını çizerek, “Ortak değerleri paylaşan topluluğun o değerlere ve amaçlara aidiyet değerleri vardır. Biz bir arada yaşamaya başladıktan sonra birilerinin bir şeyler yapmasını seçeriz. Bizler ortak amaca uygun yapılar kurmuşuz. Biz kelimeler ile konuşur kavramlarla düşünürüz” dedi.

“KENTLER İÇİN ÜST KİMLİK OLMASI GEREKİR”

“Hangi değerleri ortak değer bizlere lazımdır” diyerek konuşmasını sürdüren Başkan Büyükakın, “Ülkemizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün okuduğu ve üzerinde not aldığı beyaz zambaklar isminde bir kitap vardır. İdealist birkaç öğretmenin bir başarı hikayesidir. İdealist insanlar bir yerde hayatı değiştirmek için bir şeyler yapabilir. Kentlilik bilinci idealist insanlar üzerine inşa edilir. Sizlerin bir idealiniz var. İşte kentler için üst kimlik olması gerekir. Birilerinin birilerini motive ettiği bir çerçeveye ihtiyacımız var” şeklinde konuştu.

“İnsanları birbirine bağlan bazı insanlar vardır” vurgusu da yapan Başkan Büyükakın, “Kentlilik bilinci, kanaat önderleri, öncüler ve sivil toplum kuruluşları olmadan oluşmaz. Kanaatların oluşumuna mayalama yapan insanlarda vardır. Kentlilik bilinci insanların bir araya getiren kanat önderleri ve erbaplar olmadan olmuyor. Bir toplumsal hareket yapmak isterseniz bu insanlara bu birlikteliklere ihtiyacınız vardır. Kuvâ-yi Milliye hareketi de böyledir” ifadelerini sarf etti.

“HEPİMİZİN ORTAK EYLEMLERİN SONUCUDUR”

“İnsanları bir araya getirmek çok kıymetlidir ve kentlilik bilinci de böyle oluşur” hatırlatması da yapan Başkan Büyükakın, “Üst kimlik kendiliğinden oluşmaz. Üst kimlikler ve üst fikirler aslında hepimizin ortak eylemlerin sonucudur. Bir kentte ortak bilinçten ve kentlilik bilincinden bahsediyorsak bir iletişim ağının olması ve bunları aktaranlara ihtiyaç vardır. Bakınız bununla birlikte Sivil Toplum Kuruluşlarımıza dönül YEDEP projelerini desteklemeye devam ediyoruz. Katılımcı demokrasinin STK’lar eliyle olur. Bakınız buradan bir şeyin altını net bir şekilde çiziyorum. Kent konseylerinin çalışması başkanlara bağlı olmamalıdır. Kent konseylerin yönetmelikleri ve kanunu çıkmalıdır. Yapının ilerlemesi için bunu yaptırmanız lazım” dedi.

“Göç meselesi çok boyutlu bir meseledir” diyerek konuşmasına devam eden Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, “Göç, sadece istihdam meselesi hiç değildir. Olan sosyolojik bir değişimi içerir aslında. Kent Konseyleri göçle gelen tüm komplikasyonlara dair projeler önermelidir” vurgusu yaptı. Başkan Büyükakın ayrıca, “Ortak aklı bulma konusunda sizler bir şeyleri harekete geçirebilirsiniz. Değerlerin kaybolmaması adına da kent konseyleri bir şeyler yapmak zorundadır. Zaten globalleşmenin yarattığı bir küresel saldırı var. Mikro olan, makro ölçek karşısında yerle bir ediliyor. Mikro kültürler yok ediliyor. Bu başlıca başına bir akademik çalışma konusudur” ifadelerini sarf etti.