Başkan Büyükakın, iş dünyasının temsilcileriyle buluştu

İş dünyasının temsilcileriyle buluşan Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, “Sanayi ve ticaret, Türkiye Yüzyılının en önemli itici gücü olacaktır” dediKOCAELİ (İGFA) - Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, kent ekonomisinin güçlenmesi, yerel iş dünyasının desteklenmesi ve şehre dair yeni dönem hedeflerini ifade ettiği ziyaretlerini sürdürüyor. Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, Kocaeli Ticaret Odası Necmi Bulut, Körfez Ticaret Odası Başkanı Recep Öztürk, İMEAK Deniz Ticaret Odası Başkanı Vedat Doğusel, Gebze Ticaret Odası Başkanı Abdurrahman Arslantaş, Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği Başkanı Fatih Işık ve üyelerine konuk olan Başkan Büyükakın, şehre dair önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Büyükakın, “Sanayi ve ticaret, Türkiye Yüzyılının en önemli itici gücü olacaktır” dedi.

“KENTSEL YENİLENME İÇİN EL BİRLİĞİYLE ÇALIŞMALIYIZ”

Sürdürdüğü yoğun gündemde günün ilk ziyaretini Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu ve yönetim kuruluna yapan Başkan Büyükakın, “Yeni dönemde de yeni Kocaeli ve Türkiye için iş ve güç birliği içinde güçlü adımlarla yürümeye devam edeceğiz” ifadelerini sarf etti. Kocaeli Ticaret Odası ziyaretinde ise, “Deprem en önemli gündemimiz” vurgusu yapan Başkan Büyükakın, “Popülizme taviz vermeden, kentsel yenilenme için el birliğiyle çalışmalıyız. 1999 öncesi riskli binaları taradık. Şehrimizi hızlıca dönüştürebilmek için herkesin desteğine ihtiyacımız var. Birlikte hareket edip geleceğimizi doğru yönetmeliyiz” şeklinde konuştu.

“BÜYÜME VE DEĞİŞİME ODAKLANARAK İLERLEMEYE DEVAM”

Günün üçüncü ziyaretini Körfez Ticaret Odası’na yapan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tahir Büyükakın, burada da yaptığı açıklamalarda, “Barbaros Mahallesi'nde uzun süredir bekleyen kentsel dönüşüm sorununu çözdük. Yeni kavşaklar ve yollarla ulaşımı kolaylaştırarak bölgeyi geliştirdik. Körfez Ticaret Odası'nın değerli desteğiyle kentimizin gelişimine katkı sağlıyoruz. Yeni dönemde de büyüme ve değişime odaklanarak ilerlemeye devam edeceğiz” vurgusu yaptı. Başkan Büyükakın daha sonra, “Büyük ve kalıcı çözümlerle kentsel yenilemeyi destekleyerek, şehrimizi denizcilik dünyasının dinamik geleceğine entegre ediyoruz” ifadelerini sarf ederek İMEAK Deniz Ticaret Odası Başkanı Vedat Doğusel, meclis başkanı Vefa İbrahim Aracı ve yönetim kurulu üyelerine konuk oldu. Başkan Büyükakın burada da, “Yeni fonksiyonlarla şehrimizi daha yaşanabilir ve enerjik bir denizcilik merkezi haline getirmek için çaba harcıyoruz. İMEAK Deniz Ticaret Odası’na, denizcilik alanında şehrimizi daha güzel kılmak adına verdikleri destekler için teşekkür ediyorum” dedi.

“ŞEHRİMİZİ YENİ YÜZYILIN PARLAYAN YILDIZI HALİNE GETİRECEĞİZ”

Gebze Ticaret Odası Başkanı Abdurrahman Arslantaş ve yönetimine konuk olan Başkan Büyükakın, burada yaptığı açıklamada ise, “Deprem gündemiyle yatıp kalktığımız bu dönemde, el birliğiyle şehrimizi daha güvenli ve yaşanabilir bir yer haline getirebiliriz. Bu süreçte sanayi ve ticaret odalarımızın desteği büyük önem taşıyor. Daha doğru bir planlama ile yapılacak kentsel yenilenme şehrimiz için büyük bir fırsat. Herkes bu çalışmaları sahiplenirse kentimizi çok hızlı bir şekilde dönüştürebiliriz” diye konuştu. Günün son ziyaretini Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği Başkanı Fatih Işık ve üyelerine yapan Başkan Büyükakın, “Şehrimiz için belirlediğimiz hedefleri ve Türkiye Yüzyılı vizyonumuzu sizlerle paylaşmanın mutluluğunu yaşıyorum. Her STK'nın bu sürece katkısının kritik olduğuna inanıyoruz. Yeni dönemde de şehrimizin iş dünyasının temsilcileriyle birlikte çalışmayı sürdürecek, şehrimizi yeni yüzyılın parlayan yıldızı haline getireceğiz” dedi.

“ŞEHRİMİZİ DAHA GÜÇLÜ BİR EKONOMİYE TAŞIYACAĞIZ”

Bir günde Kocaeli’nin sanayi ve ticaretin şehir ekonomisi üzerindeki etkisini değerlendirmek ve iş dünyası temsilcileriyle doğrudan iletişim kurmak amacıyla altı ziyaret gerçekleştiren Başkan Büyükakın, buluşmalarda iş dünyasının talepleri ve potansiyel projeler konusunda bir dizi görüş alışveriş yaptı. İş dünyası temsilcilerimizle doğrudan iletişim kurmaya özen gösteren Başkan Büyükakın, yeni pazarların bulunması hususunda da iş dünyasına gereken desteği vereceğini de görüşmelerde ifade etti. Kocaeli’nin ekonomik potansiyelini daha da artırmak adına atılacak adımların değerlendirildiği görüşmelerde Başkan Büyükakın, “İşbirliği içinde, şehrimizi daha güçlü bir ekonomiye taşıyacak projeleri hayata geçirmek için çalışmaya devam edeceğiz" hatırlatmasını da yaptı.