Son Dakika

Başkan Büyükakın, iş dünyasının temsilcileriyle buluştu

GÜNDEM 29.01.2024, 13:20
Başkan Büyükakın, iş dünyasının temsilcileriyle buluştu

İş dünyasının temsilcileriyle buluşan Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, “Sanayi ve ticaret, Türkiye Yüzyılının en önemli itici gücü olacaktır” dediKOCAELİ (İGFA) - Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, kent ekonomisinin güçlenmesi, yerel iş dünyasının desteklenmesi ve şehre dair yeni dönem hedeflerini ifade ettiği ziyaretlerini sürdürüyor. Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, Kocaeli Ticaret Odası Necmi Bulut, Körfez Ticaret Odası Başkanı Recep Öztürk, İMEAK Deniz Ticaret Odası Başkanı Vedat Doğusel, Gebze Ticaret Odası Başkanı Abdurrahman Arslantaş, Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği Başkanı Fatih Işık ve üyelerine konuk olan Başkan Büyükakın, şehre dair önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Büyükakın, “Sanayi ve ticaret, Türkiye Yüzyılının en önemli itici gücü olacaktır” dedi.

“KENTSEL YENİLENME İÇİN EL BİRLİĞİYLE ÇALIŞMALIYIZ”

Sürdürdüğü yoğun gündemde günün ilk ziyaretini Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu ve yönetim kuruluna yapan Başkan Büyükakın, “Yeni dönemde de yeni Kocaeli ve Türkiye için iş ve güç birliği içinde güçlü adımlarla yürümeye devam edeceğiz” ifadelerini sarf etti. Kocaeli Ticaret Odası ziyaretinde ise, “Deprem en önemli gündemimiz” vurgusu yapan Başkan Büyükakın, “Popülizme taviz vermeden, kentsel yenilenme için el birliğiyle çalışmalıyız. 1999 öncesi riskli binaları taradık. Şehrimizi hızlıca dönüştürebilmek için herkesin desteğine ihtiyacımız var. Birlikte hareket edip geleceğimizi doğru yönetmeliyiz” şeklinde konuştu.

“BÜYÜME VE DEĞİŞİME ODAKLANARAK İLERLEMEYE DEVAM”

Günün üçüncü ziyaretini Körfez Ticaret Odası’na yapan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tahir Büyükakın, burada da yaptığı açıklamalarda, “Barbaros Mahallesi'nde uzun süredir bekleyen kentsel dönüşüm sorununu çözdük. Yeni kavşaklar ve yollarla ulaşımı kolaylaştırarak bölgeyi geliştirdik. Körfez Ticaret Odası'nın değerli desteğiyle kentimizin gelişimine katkı sağlıyoruz. Yeni dönemde de büyüme ve değişime odaklanarak ilerlemeye devam edeceğiz” vurgusu yaptı. Başkan Büyükakın daha sonra, “Büyük ve kalıcı çözümlerle kentsel yenilemeyi destekleyerek, şehrimizi denizcilik dünyasının dinamik geleceğine entegre ediyoruz” ifadelerini sarf ederek İMEAK Deniz Ticaret Odası Başkanı Vedat Doğusel, meclis başkanı Vefa İbrahim Aracı ve yönetim kurulu üyelerine konuk oldu. Başkan Büyükakın burada da, “Yeni fonksiyonlarla şehrimizi daha yaşanabilir ve enerjik bir denizcilik merkezi haline getirmek için çaba harcıyoruz. İMEAK Deniz Ticaret Odası’na, denizcilik alanında şehrimizi daha güzel kılmak adına verdikleri destekler için teşekkür ediyorum” dedi.

“ŞEHRİMİZİ YENİ YÜZYILIN PARLAYAN YILDIZI HALİNE GETİRECEĞİZ”

Gebze Ticaret Odası Başkanı Abdurrahman Arslantaş ve yönetimine konuk olan Başkan Büyükakın, burada yaptığı açıklamada ise, “Deprem gündemiyle yatıp kalktığımız bu dönemde, el birliğiyle şehrimizi daha güvenli ve yaşanabilir bir yer haline getirebiliriz. Bu süreçte sanayi ve ticaret odalarımızın desteği büyük önem taşıyor. Daha doğru bir planlama ile yapılacak kentsel yenilenme şehrimiz için büyük bir fırsat. Herkes bu çalışmaları sahiplenirse kentimizi çok hızlı bir şekilde dönüştürebiliriz” diye konuştu. Günün son ziyaretini Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği Başkanı Fatih Işık ve üyelerine yapan Başkan Büyükakın, “Şehrimiz için belirlediğimiz hedefleri ve Türkiye Yüzyılı vizyonumuzu sizlerle paylaşmanın mutluluğunu yaşıyorum. Her STK'nın bu sürece katkısının kritik olduğuna inanıyoruz.  Yeni dönemde de şehrimizin iş dünyasının temsilcileriyle birlikte çalışmayı sürdürecek, şehrimizi yeni yüzyılın parlayan yıldızı haline getireceğiz” dedi.

“ŞEHRİMİZİ DAHA GÜÇLÜ BİR EKONOMİYE TAŞIYACAĞIZ”

Bir günde Kocaeli’nin sanayi ve ticaretin şehir ekonomisi üzerindeki etkisini değerlendirmek ve iş dünyası temsilcileriyle doğrudan iletişim kurmak amacıyla altı ziyaret gerçekleştiren Başkan Büyükakın, buluşmalarda iş dünyasının talepleri ve potansiyel projeler konusunda bir dizi görüş alışveriş yaptı. İş dünyası temsilcilerimizle doğrudan iletişim kurmaya özen gösteren Başkan Büyükakın, yeni pazarların bulunması hususunda da iş dünyasına gereken desteği vereceğini de görüşmelerde ifade etti. Kocaeli’nin ekonomik potansiyelini daha da artırmak adına atılacak adımların değerlendirildiği görüşmelerde Başkan Büyükakın, “İşbirliği içinde, şehrimizi daha güçlü bir ekonomiye taşıyacak projeleri hayata geçirmek için çalışmaya devam edeceğiz" hatırlatmasını da yaptı.

Yorumlar (0)
15
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 23 60
2. Galatasaray 22 57
3. Trabzonspor 22 37
4. Beşiktaş 23 36
5. Rizespor 23 35
6. Antalyaspor 22 33
7. A.Demirspor 23 31
8. Başakşehir 23 30
9. Kasımpasa 22 29
10. Kayserispor 22 29
11. Sivasspor 23 29
12. Ankaragücü 23 28
13. Alanyaspor 23 27
14. Hatayspor 23 25
15. Samsunspor 22 25
16. Karagümrük 23 24
17. Gaziantep FK 22 23
18. Pendikspor 23 23
19. Konyaspor 23 21
20. İstanbulspor 22 10
Takımlar O P
1. Eyüpspor 20 48
2. Göztepe 20 39
3. Kocaelispor 20 39
4. Bodrumspor 20 35
5. Ahlatçı Çorum FK 20 34
6. Bandırmaspor 20 33
7. Sakaryaspor 20 33
8. Gençlerbirliği 20 31
9. Boluspor 19 26
10. Ümraniye 20 24
11. Manisa FK 20 23
12. Erzurumspor 20 23
13. Keçiörengücü 20 23
14. Adanaspor 20 20
15. Şanlıurfaspor 19 19
16. Tuzlaspor 20 19
17. Altay 20 11
18. Giresunspor 20 6
Takımlar O P
1. Liverpool 21 48
2. M.City 20 43
3. Arsenal 21 43
4. Aston Villa 21 43
5. Tottenham 21 40
6. West Ham United 21 35
7. Brighton 21 32
8. M. United 21 32
9. Chelsea 21 31
10. Newcastle 21 29
11. Wolves 21 29
12. Bournemouth 20 25
13. Fulham 21 24
14. Brentford 20 22
15. Crystal Palace 21 21
16. Nottingham Forest 21 20
17. Everton 21 17
18. Luton Town 20 16
19. Burnley 21 12
20. Sheffield United 21 10
Takımlar O P
1. Girona 22 55
2. Real Madrid 21 54
3. Atletico Madrid 21 44
4. Barcelona 21 44
5. Athletic Bilbao 22 42
6. Real Sociedad 22 36
7. Real Betis 22 34
8. Valencia 22 32
9. Las Palmas 22 31
10. Getafe 20 26
11. Deportivo Alaves 22 26
12. Osasuna 21 26
13. Rayo Vallecano 21 24
14. Villarreal 22 23
15. Mallorca 22 20
16. Sevilla 22 17
17. Celta Vigo 22 17
18. Cadiz 22 16
19. Granada 21 11
20. Almeria 22 6