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Başkan Büyükakın, Gebze’de servisçilerle buluştu

GÜNDEM 25.02.2024, 09:51
Başkan Büyükakın, Gebze’de servisçilerle buluştu

Gebze'de faaliyet gösteren servis esnafı ile bir araya gelen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, bölgede trafik akışını şehrin dışına taşıyarak rahatlatacak GOSKB-KMO bağlantı yoluyla ilgili bilgiler de paylaştı.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli’deki esnafın her zaman yanında olan, görüş ve önerilerini dikkate alarak faaliyetlerde bulunan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi her ilçede esnaf buluşmaları programlarını sürdürüyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi ve Kocaeli Servis Araçları İşletmecileri Esnaf Odası tarafından Gebze Beylikbağı Ahmet Penbegüllü Kültür Merkezi’nde düzenlenen Gebze Bölgesi Servis Araçları Esnaf Buluşmasında bölge esnafıyla bir araya geldi.

Gebze bölgesindeki servis esnafının yoğun katılım gösterdiği buluşmaya Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kocaeli Servis Araçları İşletmeleri Esnaf Odası Başkanı Şenol İkizek, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, AK Parti Gebze İlçe Başkanı Recep Kaya, Gebze Ticaret Odası Başkanı Abdurrahman Aslantaş, Gebze Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Alper Demir, Gebze Seyyar Pazarcılar ve Esnaf Odası Başkanı Hicaz Atsız, protokol ve basın mensupları katıldı. Programın sonunda Başkan Büyükakın’a tablo hediye edildi. Başkan Büyükakın da Gebze servisçi esnafıyla günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi.

“ESNAF ODAMIZLA SÜREKLİ İSTİŞARE HALİNDEYİZ”

Konuşmasına buluşma programına katılan servis esnafına teşekkür ederek başlayan Başkan Büyükakın, “Esnaf odası başkanımız Şenol kardeşimizle sürekli istişare halindeyiz. Sürekli temas halindeyiz. Belediye halkın ihtiyaçlarını karşılamak için var. Şenol kardeşim sizlerin derdiyle dertleniyor, sabah akşam bizleri arıyor. Şu yolda şöyle bir sıkıntı var, şu kavşakta böyle bir sorun var diyor. Biz de onunla sürekli temas halinde olduğumuz için meseleleri hızlıca sonuca ulaştırmaya çalışıyoruz. Bölgemizdeki yollarda GOSB kavşağına kadarki kısım yapıldı. Ondan sonra Şekerpınar’a doğru olan kısmın yapılması lazım. O bölgenin de ciddi bir trafik yükü var. Proje ve planlarını hazırladık” dedi.   

GOSB-KMO BAĞLANTI YOLU

Başkan Büyükakın, “Kuzey Marmara Otoyolu’ndan (KMO) GOSB’un olduğu bölgeye bir bağlantı yolu projemiz var ki sadece o alanın kamulaştırılması 5 milyar TL tutardı. Zinnur Bey ile geçtiğimiz 5 yıl boyunca buranın üzerine çalıştık. Buraların imar uygulamalarını yaptık. Bundan sonra bu çalışmamızı bakanlığa sunarak Kuzey Marmara Otoyolu’ndan GOSB’a uzanacak olan yolun yapılmasının takipçisi olacağız. O zaman trafik akışı şehrin dışına taşınacak ve hem bölge halkı hem de esnafımız rahatlamış olacak” diye konuştu.

Başkan Büyükakın’ın Gebze’deki servis esnafıyla buluşmasından memnuniyet duyduğunu ifade eden Gebze Belediye Başkanı Büyükgöz, “Servisçi esnafımızın GOSB kavşağı problemi çözüldü ve şehrin diğer ana omurgası niteliğindeki kavşaklarda çalışmalarımız devam ediyor. Gebze’mizde şu an 35 sene öncesinin elektrik altyapısının yer altına alınmasından kaynaklanan kazı çalışmaları var. Yapılan bu çalışmalar ve master planının devreye girmesiyle beraber Gebzemiz rahatlamış olacak. Tüm bu çalışmalardan ve gayretlerinden dolayı Büyükşehir Belediyemize ve Tahir Büyükakın başkanımıza teşekkür ediyorum” dedi.

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