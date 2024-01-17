Başkan Büyükakın esnaf buluşmasında açıkladı... Körfez’in altyapısı büyük ölçüde tamamlandı

Esnaf ve sanatkârlarla bir araya gelmeyi sürdüren Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Körfez’de gerçekleşen buluşmada ilçenin altyapısını büyük ölçüde tamamladıklarını söyledi.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği “Esnaf ve Sanatkâr Buluşmaları” Körfez ilçesiyle devam etti. Esnafların taleplerini yerinde dinleyen Başkan Büyükakın, Körfez’deki buluşmada insana dokunan hizmet ve eserleri hayata geçirdiklerini belirtti. İlçede yapılan yatırımlardan bahseden Başkan Büyükakın, “Körfez’in altyapısını büyük ölçüde tamamladık” ifadesini kullandı.

KÖRFEZ’DEKİ BULUŞMAYA YOĞUN KATILIM

Tütünçiftlik Kültür Merkezi’nde gerçekleşen buluşmaya Başkan Büyükakın’ın yanı sıra Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, AK Parti Körfez İlçe Başkanı Nurettin Okutan, Kocaeli Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Kadir Durmuş, Körfez Birleşik Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Yahya Öztürk, Körfez Seyyar Esnaf ve Pazarcılar Odası Başkanı Kerem Yavuz, Kocaeli Ayakkabıcılar Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Ali Abbas Torun, Kocaeli Bakkallar Büfeciler ve Tekel Bayileri Esnaf Odası Başkanı Bayram Kütük, Kocaeli Elektrik Teknisyenleri Esnaf ve Sanatkâr Odası Başkanı İrfan Calap, Kocaeli Fırıncılar Esnaf ve Sanatkâr Odası Başkanı Ali Sarı, Kocaeli Kahveciler Esnaf Odası Başkanı Erdoğan Göçer, Kocaeli Kasaplar Esnaf Odası Başkanı İsmail Şalgam, Kocaeli Kuaförler Esnaf ve Sanatkâr Odası Başkanı Yavuz Doğar, Körfez Ticaret Odası Başkan Vekili Mehmet Gümüş, Körfez Esnaf ve Sanatkar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Ferit Kır ile Kocaeli Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği’ne bağlı Körfez esnafı katıldı.

Kent genelinde gerçekleştirdiği esnaf buluşmalarının bir yenisini Körfez ilçesinde ekleyen Başkan Büyükakın, ortak hedefler için çalıştıklarını söyledi. Başkan Büyükakın, “Bu toplantılar ile hem ilçede yapılan işleri anlatıyoruz hem de sizlerle fikir alışverişinde bulunuyoruz. Körfez’deki en önemli meselelerden birisi Barbaros Mahallesinin kentsel dönüşümüydü. Bu proje yoluna girdi ve devam ediyor. Diğer konumuz altyapının bitirilmesiydi. Altyapı zahmetli bir iş. Aslında doğru olan şu; küresel ısınma olarak baktığınızda şehirlerin çok büyük bir tehdit altında olduğunu biliyorsunuz. 2050 yıllarına gidildiğinde dünya nüfusunun yüzde 70’e yakını metropoller de yaşayacak. Kocaeli’de artık bir anlamda metropol. Böyle bir metropol de o şehrin gıda güvenliğinin ve alt yapısının sağlanması da çok ciddi bir anlam taşıyor. Doğal afetleri düşündüğünüzde bambaşka bir yere gidiyorsunuz. Aklımızın bir ucunda afetlerle ilgili önlemlerin de olması gerekiyor” dedi.

“KOCAELİ’Yİ DEPREME HAZIRLIYORUZ”

Körfez’in alt yapısını büyük ölçüde tamamladıklarını belirten Başkan Büyükakın, sözlerinin devamında ilçedeki trafik yükünü hafifletecek “Kaşkaldere (95 Evler) D-100 Altı Kavşak ve Bağlantı Yolları Yapım” projesinin geldiği noktayı anlattı. Başkan Büyükakın, “Bölgede büyük bir kavşak yapılıyor. O kavşak Körfez’in yukarıya bağlantısını sağlayacak. Allah’ın izniyle orası da bitiyor. Diğer yandan hat 41 dediğimiz ana toplama hattının da kararı alındığında toplu taşıma rahatlayacak. Diğer yandan kuzey metrosu projesi geliyor. Derince, İzmit ve Kartepe’ye giden proje 35 kilometrelik bir hattan oluşuyor. İlk etapta 26-27 kilometrelik raylı sistem hattı yapılması planlanıyor. Bununla ilgili Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıktı, yatırım programına alındı. Yatırım programında işin bitiş süresi 5 yıl görünüyor. Büyük meselelerimiz bunlar ama hepsinden daha önemli meselemiz bu kentin depreme hazırlanması. Deprem ile ilgili araştırmaları bitirdik. 1999 yılından önce yapılan binalar çok kritik. Bu tarihten önce yapılan binaların tamamının taramasını inşaat mühendisleri odası ile bitirdik. Kocaeli Üniversitesi ve Gebze Teknik Üniversitesi nelere bakılması gerektiğini biliyorlar. Hepsini taradılar ve tamamıyla ilgili dönüşüm çalışması başlayacak. Bu şehri depreme hazırlamak için kolları sıvayacağız” dedi.