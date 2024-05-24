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Başkan Bozbey: Konaklama süresi 2-3 güne çıkmalı

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, kentin birçok kültürel varlığa ve alana sahip olmasına rağmen tanıtım ve tesisleşme konusunda eksik olduğunu belirterek, “Bursa’da turistlerin konaklama süresi 2 gün bile değil Konaklamayı en az 2-3 güne çıkarmalıyız Gerekli çalışmaları adım adım gerçekleştireceğiz” dedi

GÜNDEM 24.05.2024, 12:13
Başkan Bozbey: Konaklama süresi 2-3 güne çıkmalı

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, kentin birçok kültürel varlığa ve alana sahip olmasına rağmen tanıtım ve tesisleşme konusunda eksik olduğunu belirterek, “Bursa’da turistlerin konaklama süresi 2 gün bile değil. Konaklamayı en az 2-3 güne çıkarmalıyız. Gerekli çalışmaları adım adım gerçekleştireceğiz” dedi.BURSA (İGFA) -  Bursa Büyükşehir Belediyesi himayesine geçtikten sonra tüm ilçe belediyeleri ile turizmle ilgili kamu ve özel tüm paydaşlarını bir araya getiren Bursa Kültür ve Turizm Tanıtma Birliği’nin genel kurulu Atatürk Kongre Kültür Merkezi’nde yapıldı.

Genel Kurula Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’in yanı sıra Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta, Orhangazi Belediye Başkanı Bekir Aydın, Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Şükrü Erdem, Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, Keles Belediye Başkanı Ali Doğru, Harmancık Belediye Başkanı Haşim Ali Arıkan ile genel kurul üyeleri katıldı.

“KONAKLAMAYI EN AZ 2-3 GÜNE ÇIKARMALIYIZ”

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Bursa’nın birçok ilden çok daha fazla kültürel varlığa sahip bir kent olduğuna vurgu yaptı.

12 bin yıllık geçmişe dayanan kültürel değerlere sahip olduklarını söyleyen Başkan Bozbey, Gölyazı, Misi, Yenişehir, İznik gibi daha birçok kıymeti ölçülemeyecek tarihi bölgeye sahip olduklarını belirtti. Yeni yapıların yer aldığı Nilüfer bölgesinin çok eski uygarlıklara ev sahipliği yaptığını, gizli kalan kültürel değerleri barındırdığını ifade eden Başkan Bozbey, “Bursa kültürel anlamda birçok tarihi değerlere sahip. Birçok ilden daha fazla kültürel varlığı barındırıyor. Bunları ortaya çıkarmalıyız, gelecek turistlere sunacak duruma getirmeliyiz. Değerlerimizi bir organizasyon çerçevesinde ve turizm yolu oluşturarak dünyaya sunmalıyız. Kültürel değerlerin yanında dağımız, ovamız, denizimiz, kaplıcalarımız var. Ancak tesisleşme konusunda geride kaldık. Bursa Büyükşehir Belediyesi, birliğimiz ve özel sektör el birliğiyle bu konuda çalışmalıdır. Bursa’da turistlerin konaklama süresi 2 gün bile değil. Konaklamayı en az 2-3 güne çıkarmalıyız. İşte o zaman vatandaşımız, esnafımız ve ticaret hayatımız kazançlı çıkacaktır. Şehir dışından getirilen birçok turist tarihi mekanların içerisine girmeden uzaktan bakıp tekrar İstanbul’a götürülüyor. Birçoğu Kapalı Çarşı’yı, Hanlar Bölgesi’ni bile görmüyor” diye konuştu.

Kültür Turizm ve Tanıtma Birliği’nin mutlaka eksik görülen konularda çalışmalar yapacağını dile getiren Başkan Bozbey, “Valiliğimizle de görüşüp ortak bir karar alarak başka şehirlerden gelen otobüslerin belirli bir sınırdan sonra yerli ve Bursalı rehberlerin kontrolüne geçmesini istiyoruz. Ancak o zaman Bursa’yı tam anlatabiliriz. Sistemli bir şekilde her mekanın hikayesini de tekleştirmeliyiz. Kültürel varlıklarımız hikayeleriyle dünya genelinde tanınacaktır. Yerli veya yabancı turistlerin en az 3 gün gezebilecekleri alanlarımız var. Ancak tanıtım eksikliğimiz var. Turistlerin akşamları tarihi mekanlar içerisinde yemek yiyebileceği, tarihi mekan içerisinde vakit geçirebileceği atmosferi oluşturmalıyız. Bir önceki yönetimin Hanlar Bölgesi’nin önündeki yapıları kaldırması çok önemliydi. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Ama yaşayan bir yer haline yine dönüşmedi. Akşam çarşıda herkes dükkanını kapatıyor. 8’den sonra çarşıda kimse yok. Çarşıyı gece de yaşanabilir konuma getirmeliyiz. Turist gerekirse Hanlar Bölgesi’ni gece gezsin ve içerisinde yaşasın. İnşallah gerekli çalışmaları adım adım gerçekleştireceğiz. Genel kurulumuz hayırlı olsun” dedi.

Konuşmanın ardından Genel Kurul, Harmancık Belediye Başkanı Haşim Ali Arıkan’ın geçici meclis başkanlığında yapıldı.

Birlik başkanlığına Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, birinci başkan vekilliğine Yalçın Işıkyıldız, ikinci başkan vekilliğine Ali Osman Tayır seçildi. Encümen üyeliklerine ise Kağan Mehmet Usta, Sinan Kahraman, Neriman Arat, Tolga Sarışen seçildi.

Kültür Turizm ve Tanıtma Birliği Başkanı Oktay Yılmaz, kent kültürünü ve değerlerini daha iyi tanıtmak ve ileriye taşımak için çalışmaya devam edeceklerini belirtti. Tüm kurumların birlik ve beraberliği içerisinde Bursa’ya değer katacak hizmetler üreteceklerini anlatan Yılmaz, Valiliğin katkılarıyla sivil toplum kuruluşlarını ve özel sektörü de sürece dahil edeceklerini birlik içerisinde çalışacaklarını söyledi.

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