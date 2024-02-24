Başkan Bilgin’den Berat Kandili mesajı

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Berat Kandili dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

SİVAS (İGFA) - Berat Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımlayanSivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, mesajında; “Bizleri mübarek Ramazan ayının müjdecisi olan bu mukaddes geceye ulaştıran Rabbimize hamd-ü senalar olsun. Yüce Mevla’mız, bizlere daima rahmet ve mağfireti ile muamele etsin. Bu mübarek geceyi milletimizin ve tüm İslam aleminin kurtuluşuna vesile kılsın.

Cenab-ı Hakkın bizlere lütfettiği bu müstesna geceler, geçmişin muhasebesini ve geleceğin planlamasını yapacağımız tefekkür vakitleridir. Allah Teâlâ bu gece için şöyle buyuruyor: ‘Benden af dileyen yok mu, onu bağışlayayım! Benden rızık isteyen yok mu, onu rızıklandırayım! Sıkıntıya uğrayan yok mu, ona afiyet vereyim!’ Yüce Allah, bu mübarek gecede yapmış olduğumuz tüm ibadetleri, dualarımızı kabul buyursun inşallah.

Yine bu gece vesilesiyle Filistin’de yaşanan zulmün, katliamın son bulmasını ve tüm mazlum coğrafyaların kurtuluşa ermesini Cenab-ı Hak’tan niyaz ediyoruz.

Bu duygu ve düşüncelerle milletimizin ve tüm İslam Âleminin Berat Kandili’ni en içten duygularımla kutluyor, bu mübarek gecenin tüm İslam âlemine hayırlar getirmesini temenni ediyorum.” ifadelere yer verdi.