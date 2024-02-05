Son Dakika

Başkan Bilgin: “Sevinç ve hüznü bir arada yaşıyoruz”

GÜNDEM 05.02.2024, 17:01
Başkan Bilgin: “Sevinç ve hüznü bir arada yaşıyoruz”

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Miraç Kandili ve 6 Şubat Asrın Felaketi’nin yıl dönümü vesilesi ile bir mesaj yayınladı.SİVAS (İGFA) - Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin Miraç Kandili ve 6 Şubat Depremlerinin yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Bilgin mesajında şu ifadelere yer verdi;

“Merhamet kapılarının ardına kadar açıldığı mübarek üç aylarda Miraç Kandili’ne kavuşmanın huzur ve mutluluğunu yaşıyoruz. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (sav)’in Mescid-i Haram’dan Mescid-i Aksa’ya gittiği, oradan da ilahi huzura yükseldiği mübarek Miraç Gecesi maneviyatın en yüksek olduğu gecelerden biridir.

İsra ve Miraç, İslam dinine davet sürecinin yaşandığı zorlu yıllarda bir gece ansızın Peygamber Efendimizin Mescid-i Haram’dan Mescid-i Aksâ’ya, oradan da semaya yaptığı pek çok ilahi hikmet, sır ve bereketi içinde barındıran yolculuğun ve manevi yükselişin adıdır. Bu kutlu yolculukta Sevgili Peygamberimiz (sav), zaman ve mekânın tek sahibi Yüce Allah’ın sonsuz kudretini müşahede etme imkânı bulmuştur.

Bu mübarek geceye kavuşmanın sevinci ile 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıl dönümünün hüznünü bir arada yaşıyoruz. Geçtiğimiz yıl yaşanan depremlerin acısı, hala yüreğimizde taze. Binlerce insanımızı yaşamdan koparan, çok sayıda insanımızı yaralayan ve evsiz bırakan bu büyük felaketin ardından Sivas Belediyesi olarak ilk andan itibaren kardeş belediye olarak yaraları sarmak ve hayatın bir an önce normale dönmesine katkı sağlamak için tüm ekiplerimiz ile birlikte sahada yer aldık.

Büyük bir yıkıma uğrayan Malatya’nın Doğanşehir ilçesini tekrar eski haline kavuşturmak için arama-kurtarma faaliyetleri başta olmak üzere bölgedeki belediyecilik hizmetlerini titizlikle yerine getirdik. Afetzedeler için konteyner ve çadır kentler kurarak barınma, sıcak yemek, temizlik hizmetleri, alt ve üst yapı çalışmaları, giyim-gıda yardımı konusunda tüm hemşehrilerimizin desteği ile çalışmalarımızı sürdürdük.

Ayrıca bölgeye kurduğumuz 58 konteynerin yer aldığı Sivas Çarşısı ile depremzede kardeşlerimizin ihtiyaçlarının giderilmesine katkı sağladık. Hülasa maddi ve manevi anlamda tüm imkânlarımızı deprem bölgesi için seferber ederek kardeşlik hukukumuzun gereğini yaptık.

Biz millet olarak bir ve beraber olduğumuz sürece aşamayacağımız hiçbir zorluk yoktur. Ülkemiz asrın birlikteliğini sergileyerek asrın felaketinin yaralarını sarmaya devam ediyor. Yaşamını yitiren vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet yakınlarına da başsağlığı diliyoruz.

Bu duygu ve düşüncelerle idrak edeceğimiz Miraç Kandilimizin ülkemize, İslam coğrafyasına ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini Yüce Rabbimden niyaz ediyorum” dedi.

Yorumlar (0)
15
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 24 63
2. Galatasaray 24 63
3. Beşiktaş 24 39
4. Trabzonspor 24 37
5. Rizespor 24 36
6. Kasımpasa 24 35
7. Antalyaspor 24 34
8. Başakşehir 24 33
9. A.Demirspor 24 31
10. Sivasspor 24 30
11. Ankaragücü 24 29
12. Hatayspor 24 28
13. Kayserispor 24 28
14. Alanyaspor 24 27
15. Samsunspor 24 26
16. Pendikspor 24 26
17. Karagümrük 24 24
18. Gaziantep FK 24 24
19. Konyaspor 24 22
20. İstanbulspor 24 11
Takımlar O P
1. Eyüpspor 21 49
2. Göztepe 21 42
3. Kocaelispor 21 42
4. Bodrumspor 21 38
5. Sakaryaspor 21 36
6. Ahlatçı Çorum FK 21 35
7. Bandırmaspor 21 33
8. Gençlerbirliği 21 32
9. Boluspor 21 32
10. Erzurumspor 21 26
11. Ümraniye 21 24
12. Manisa FK 21 23
13. Keçiörengücü 21 23
14. Tuzlaspor 21 22
15. Adanaspor 21 20
16. Şanlıurfaspor 21 19
17. Altay 21 11
18. Giresunspor 21 7
Takımlar O P
1. Liverpool 23 51
2. Arsenal 23 49
3. M.City 21 46
4. Aston Villa 23 46
5. Tottenham 23 44
6. M. United 23 38
7. West Ham United 23 36
8. Brighton 23 35
9. Newcastle 23 33
10. Wolves 23 32
11. Chelsea 23 31
12. Bournemouth 22 27
13. Fulham 23 26
14. Crystal Palace 23 24
15. Brentford 21 22
16. Nottingham Forest 23 21
17. Luton Town 22 20
18. Everton 23 19
19. Burnley 23 13
20. Sheffield United 23 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 23 58
2. Girona 23 56
3. Barcelona 23 50
4. Atletico Madrid 23 48
5. Athletic Bilbao 23 45
6. Real Sociedad 23 37
7. Valencia 23 35
8. Real Betis 23 35
9. Las Palmas 23 32
10. Getafe 23 30
11. Deportivo Alaves 23 26
12. Osasuna 23 26
13. Rayo Vallecano 22 24
14. Villarreal 23 24
15. Mallorca 23 20
16. Celta Vigo 23 20
17. Sevilla 22 17
18. Cadiz 23 17
19. Granada 23 12
20. Almeria 23 6