Başkan Bilgin: “Sevinç ve hüznü bir arada yaşıyoruz”

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Miraç Kandili ve 6 Şubat Asrın Felaketi’nin yıl dönümü vesilesi ile bir mesaj yayınladı.SİVAS (İGFA) - Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin Miraç Kandili ve 6 Şubat Depremlerinin yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Bilgin mesajında şu ifadelere yer verdi;

“Merhamet kapılarının ardına kadar açıldığı mübarek üç aylarda Miraç Kandili’ne kavuşmanın huzur ve mutluluğunu yaşıyoruz. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (sav)’in Mescid-i Haram’dan Mescid-i Aksa’ya gittiği, oradan da ilahi huzura yükseldiği mübarek Miraç Gecesi maneviyatın en yüksek olduğu gecelerden biridir.

İsra ve Miraç, İslam dinine davet sürecinin yaşandığı zorlu yıllarda bir gece ansızın Peygamber Efendimizin Mescid-i Haram’dan Mescid-i Aksâ’ya, oradan da semaya yaptığı pek çok ilahi hikmet, sır ve bereketi içinde barındıran yolculuğun ve manevi yükselişin adıdır. Bu kutlu yolculukta Sevgili Peygamberimiz (sav), zaman ve mekânın tek sahibi Yüce Allah’ın sonsuz kudretini müşahede etme imkânı bulmuştur.

Bu mübarek geceye kavuşmanın sevinci ile 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıl dönümünün hüznünü bir arada yaşıyoruz. Geçtiğimiz yıl yaşanan depremlerin acısı, hala yüreğimizde taze. Binlerce insanımızı yaşamdan koparan, çok sayıda insanımızı yaralayan ve evsiz bırakan bu büyük felaketin ardından Sivas Belediyesi olarak ilk andan itibaren kardeş belediye olarak yaraları sarmak ve hayatın bir an önce normale dönmesine katkı sağlamak için tüm ekiplerimiz ile birlikte sahada yer aldık.

Büyük bir yıkıma uğrayan Malatya’nın Doğanşehir ilçesini tekrar eski haline kavuşturmak için arama-kurtarma faaliyetleri başta olmak üzere bölgedeki belediyecilik hizmetlerini titizlikle yerine getirdik. Afetzedeler için konteyner ve çadır kentler kurarak barınma, sıcak yemek, temizlik hizmetleri, alt ve üst yapı çalışmaları, giyim-gıda yardımı konusunda tüm hemşehrilerimizin desteği ile çalışmalarımızı sürdürdük.

Ayrıca bölgeye kurduğumuz 58 konteynerin yer aldığı Sivas Çarşısı ile depremzede kardeşlerimizin ihtiyaçlarının giderilmesine katkı sağladık. Hülasa maddi ve manevi anlamda tüm imkânlarımızı deprem bölgesi için seferber ederek kardeşlik hukukumuzun gereğini yaptık.

Biz millet olarak bir ve beraber olduğumuz sürece aşamayacağımız hiçbir zorluk yoktur. Ülkemiz asrın birlikteliğini sergileyerek asrın felaketinin yaralarını sarmaya devam ediyor. Yaşamını yitiren vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet yakınlarına da başsağlığı diliyoruz.

Bu duygu ve düşüncelerle idrak edeceğimiz Miraç Kandilimizin ülkemize, İslam coğrafyasına ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini Yüce Rabbimden niyaz ediyorum” dedi.