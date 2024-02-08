Başkan Bilgin muhtarlar ile buluştu

Sivas Belediye Başkanı ve AK Parti Belediye Başkan Adayı Hilmi Bilgin, merkez mahalle muhtarları ile istişare toplantısında bir araya geldi.

SİVAS (İGFA) - Programda ilk olarak söz alan Sivas Sultanşehir Muhtarlar Derneği Başkanı Mehmet Hazman, “Mahallelerimize yapılan hizmetlerden dolayı Başkanımıza ve ekibine çok teşekkür ediyorum. 31 Mart’a yapılacak seçimlerin ülkemize, milletimize, şahsımıza hayırlara vesile olmasına diliyorum.” dedi.

Sivas Muhtarlar Derneği Başkanı Cemalettin Arslan ise, “Hilmi Başkanımla 5 yıl çok güzel istişare içinde çalıştık. Biliyoruz ki Belediye ve kurumlar iç içe çalışmak zorunda. Biz 5 yıl içerisinde uyumlu çalıştık. Ben Hilmi Başkanımdan helallik istiyorum. Bana hakkını helal etsin. Bir önceki seçimde Hilmi başkanımın karşısında durdum, destek vermedim. Ama Hilmi Başkanım mahallelerimize yaptığı desteklerden dolayı bizi hep ezdi. Ondan dolayı hakkını bana helal etsin. Bir tane Sivas var başka Sivas yok. İnanıyorum ki Sivas’ımız daha güzel hizmetleri daha iyi başarıları elde edecektir.” şeklinde konuştu.

Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ise, “5 yıl boyunca tüm muhtarlarımızla şehre dair hem bireysel hem mahallelerimize dair hem de sosyal açıdan cidden güzel uyumlu bir dönem geçirdik. Bu noktada her muhtarlarımızı mesai arkadaşımız, belediyemizin bir çalışanı, bir paydaşı, mahallelerin eli kolu olarak gördüm. Her çalışmamıza da muhtarlarımızı dahil etmeye gayret gösterdik. Yükü de birlikte paylaşalım, külfeti de birlikte paylaşalım, hizmeti de birlikte yapalım dedik. Bununda rahmetini, bereketini, uyumunu gördük. Hep güzel işler yaptık. Bizim yaptığımız bir yoldan, bir alt geçitten, bir üst geçitten, bir sosyal projeden faydalanan bunu zaten anlatıyor. Büyük devasa yollar açtık. Şehre katkı sağlayacak, şehre uzun yıllar hizmet edecek ve şehre vizyon verecek açtığımız yolu, biz şu yolu yaptık demektense o yolu kullanan, o yoldan geçenler ‘ya adamlar yapmış Allah razı olsun’ diyebiliyorsa biz ona talip olduk. Yapmış olduğumuz sosyal projelerde, yardımlarda, gönül belediyeciliğinden bu projeden faydalananlar ‘Allah razı olsun belediyemiz bu noktada bizim yanımızda oldu’ dedirtebildiysek biz buna tabip olduk.” ifadelerini kullandı.

Bilgin; “Biz Belediye Başkanlığını koltuğunu bir makam olarak görmedik ve görmeyeceğiz. Çünkü biz inancımız gereği de mensup olduğumuz siyasi gelenekte de makamlar, koltuklar millete hizmet etmenin aracıdır. Bizim sevdamız da kavgamız da mücadelemiz de hayalimiz de ülkemizi güçlü kılmak, milletimizi güçlü kılmak, şehrimizi büyütmek. Bunun derdini bunun mücadelesini vermektir. Eğer gönül kırdıysak bunun için gönül kırdık. Ama gönül kırmamaya özen gösterdik. Şuna inanıyorum yollar yapılır, köprüler yapılır ama kırılan gönüller yapılmaz. Gönül kırmadan bu işi yapmanın mücadelesi verdik. Ve inanıyorum ki bunu da 360 bin hemşehrimizle birlikte başardık. Şu bizi vicdanen rahatlatıyor. Her gittiğimiz yerde yüz akıyla karşılanıyoruz. Alnımız açık giriyoruz. Çünkü Allah’a şükürler olsun bugüne kadar yapamayacağımız hiçbir sözün altına girmedik. Vermiş olduğumuz her sözü de yerine getirdik. Eksik olanları tamamlamak, iyiyi daha iyi yapmak, güzeli de daha güzel yapmak adına bir kez daha milletimizin takdirine milletimizin terazisine çıkarak bir kez daha hizmet etmenin desturunu istedik. İnanıyoruz ki sahadayız. Sahayı biliyoruz. 31 Mart itibariyle aziz Sivaslı hemşehrilerimiz bir kez daha bizlere, ekibimize, partimize, adayımıza hız kesmeden Sivas’a hizmet etme imkânı verdiği zaman aynı anlayış şekliyle hizmet etme yolculuğumuz devam edecek.” diye konuştu.

Bilgin programın sonunda, muhtarlara vermiş oldukları emek ve katkıları sebebiyle teşekkür belgesi takdim etti.