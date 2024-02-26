Başkan Aydoğmuş: "Yozgat'ı siyasetin ve sporun merkezi yapacağız"

Gelecek Partisi Yozgat İl Başkanı ve aynı zamanda Akdağmadeni Gücü Spor Kulübü Başkanı Ömer Aydoğmuş, hafta sonu mesaisi olarak Akdağmadeni Gücü Spor futbol takımı oyuncularının antremanına katıldı. Başkan Aydoğmuş, takımın performansını yerinde izleyerek, oyunculara başarılar diledi.YOZGAT (İGFA) - Hem siyasi hayatı hem de spor hayatındaki başarısıyla Yozgatlı hemşehrilerinin takdirini toplayan Başkan Aydoğmuş, takımın gidişatına ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi:' Antrenör Hakan Altın ve koordinatör İsmet Yaşar'ın gözetiminde antremanlarımıza aralıksız devam ediyoruz. Akdağmadeni Gücü Spor Kulübü Sivas Spor Okulu 7 - 15 yaş arası altyapı sporcularımızın antremanlarına katıldım. Oyuncularımız her geçen gün daha performans ortaya koyduklarını gördüm. Yozgat 'ta sporun altyapısı gelişecek Yozgat sporun merkezi olacak ve gelecek güzel yarınlar geçlerin olacak diyorum. Oyuncularımızı ve teknik heyeti tebrik ediyor başarılar diliyorum"dedi.