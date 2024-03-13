Başkan Atmaca “Devlet memurunu hak ettiği haklarına kavuşturacağız”

Manisa Türk-Büro Sen 2 Nolu Şube Başkanı Samet Atmaca sendika üyeleri ile özel bir işletmede kahvaltıda bir araya geldi. Başkan Samet Atmaca üyelerin sorularını dinledi ve eşantiyon sendikası olmayacaklarını Devlet memurunun hak ettiği sosyal, mali ve özlük haklarına kavuşması için çalışacaklarını söyledi.MANİSA (İGFA) - Manisa Türk-Büro Sen 2 Nolu Şube Başkanlığının düzenlediği kahvaltılı tanışma toplantına Türk Büro-Sen Manisa 1 Nolu Şube Başkanı Ahmet Ağır Kamu Sen’e bağlı sendika temsilcileri ve Manisa Türk-Büro Sen 2 Nolu Şube Başkanlığına bağlı üyeler katıldı.

Manisa Türk-Büro Sen 2 Nolu Şube Başkanı Samet Atmaca yaptığı konuşmada “Genel başkanımız Sayın Türkeş Güney’in de üzerinde durduğu eşantiyon sendikacılığı Türk memuruna yapılan bir hakarettir. Sendikacılığı amacından saptıran bu uygulamanın toplu sözleşme masasında memurun hakkını kollayamayanların başvurduğu bir yöntemdir. Toplu sözleşme dönemleri memur için hayati önem taşımaktadır. Memurun bütün sosyal, mali ve özlük haklarının bu masada belirlendiği dönemde Türkiye Kamu Sen’in öncülüğü memur için bir şahlanış olacaktır.

Kamu kurum ve kuruluşları içerisinde yaptığı işle toplumun en önemli can damarından olan adalet olgusuna hizmet eden ve yoğun mesai şartları altında çalışan Adliye çalışanları mali, sosyal ve özlük hakları konusunda hep yalnız bırakılmıştır. Devletin en asli işini yapan ancak refah konusunda hep öksüz bırakılan Adliye çalışanlarının hakkı iade edilmeli geçmiş hakları geri verilmelidir.

3600 ek göstergenin 1. Dereceye düşen tüm memurlara verilmesi konusunda süreç içerisinde yaşanan genel yetkili sendikanın iş bilmezliği ve Türkiye Kamu Sen’in bu konuda yapmış olduğu çalışmalar ve girişimler

Kanayan bir yara olan Yardımcı Hizmetler Kadrosunun kaldırılarak Genel İdari Hizmetlere geçirilmesi konusunda genel merkezimizim yapmış olduğu çalışmalar ve girişimler.

2025 yılında ki toplu sözleşme masasına büro kolunda yetkili sendika olarak Türk Büro Sen’in oturması memurun geleceği açısından bir mecburiyet haline gelmiştir. Bu yolda bizler sahada elimizden gelen bütün gayreti göstererek devlet memurunu hakettiği sosyal, mali ve özlük haklarına kavuşturacağız.

Bu yolda yolbaşçımız olan ve desteğini sahadan bizlerden bir an olsun esirgemeyen, sendikacılığın nasıl yapılması gerektiğini sendika camiasına gösteren Sayın Türkeş Güney’e teşekkürlerimi sunuyorum” ifadelerini kullandı.