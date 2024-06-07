Başkan Arı’ya “Hayırlı Olsun” ziyaretleri

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, 2024 Mahalli İdareler Seçimlerinin ardından ‘hayırlı olsun’ ziyaretleri kapsamında misafirlerini ağırlamaya devam ediyor.

Mehmet UZEL / NEVŞEHİR (İGFA) - Belediye Başkanı Rasim Arı, Nevşehir İl Genel Meclis Başkanı Serkan Feralan ve beraberindeki İl Genel Meclis Üyeleri, Güzelyurt Mahallesi Muhtarı Halit Yüncü ve muhtar azaları, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi öğrencileri, KY Enerji yetkililer ve vatandaşları konuk etti. Başkanlık makamında ayrı ayrı konuk ettiği tüm misafirlerini sıcak ve samimi bir şekilde karşılayan Arı, konuklarının tebriklerini kabul etti.

Konukları ile sohbet eden Arı, başarı dilekleri için teşekkür ederek günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi.

Arı, “İlk dönemimizde şehrimize önemli hizmetler ve yatırımlar kazandırdık. Şimdi önümüzdeki 5 yılda bu çalışmalarımızın çok daha fazlasını yaparak şehrimizi daha güzel yarınlara taşıyacağız. Biz başarının istişare, birlik ve beraberlikten geldiğini çok iyi biliyoruz. Bunun için tüm paydaşlarımızla birlikte yan yana omuz omuza ortak paydamız olan Nevşehir’e güzel hizmetler kazandıracağız” dedi.