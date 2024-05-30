Başkan Arı önce mezuniyet programına ardından nikah törenine katıldı

20 Temmuz İlkokulu öğrencilerinin mezuniyet programına katılan Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, daha sonra Büşra ve Özgür çiftlerinin nikah akitlerini kıydı. Mehmet UZEL / NEVŞEHİR (İGFA) - Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, 20 Temmuz ilkokulu 4. Sınıf öğrencilerinin mezuniyet programına katıldı. 2000 Evler Mahallesi’ndeki bir restoranda gerçekleşen programda başarı belgelerini verdiği öğrencileri tebrik eden Başkan Arı, emeklerinden dolayı sınıf öğretmenleri ve öğrencilerin ailelerine teşekkür etti.

Öğrencilerle birlikte fotoğraf çektirerek mutluluklarına ortak olan Arı, öğrencilere bundan sonraki eğitim hayatlarında başarılar diledi.

Nevşehir Belediyesi olarak tüm çocuk ve gençlerin eğitim hayatlarının her kademesinde yanlarında olacaklarını ve eğitime desteklerini arttırarak sürdüreceklerini ifade eden Arı, “Çocuklarımızın gelecek kaygısı yaşamadığı, herkesin yüzünün güldüğü ve mutlu olduğu bir Nevşehir ve Türkiye’yi hep birlikte inşa edeceğiz.” dedi.

Başkan Arı, daha sonra bir otelde Büşra ve Özgür çiftinin nikah törenlerine katılarak nikah akitlerini kıydı. Genç çiftleri ve Yapar ve Yıldız ailelerini tebrik eden Arı, çifte bir ömür boyu mutluluklar diledi.