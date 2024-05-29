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Başkan Aras: “Her damla suyun kıymetini bilelim”

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Menteşe’de yeşil alan sulamalarında kullanılan suyun yüzde 90’ının elde edildiği İleri Biyolojik Arıtma Tesisinde incelemelerde bulundu

GÜNDEM 29.05.2024, 17:15
Başkan Aras: “Her damla suyun kıymetini bilelim”

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Menteşe’de yeşil alan sulamalarında kullanılan suyun yüzde 90’ının elde edildiği İleri Biyolojik Arıtma Tesisinde incelemelerde bulundu.

BURSA (İGFA) - 2013 yılında Muğla il merkezi Menteşe’de faaliyete alınan İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi, modern teknolojisi ile suların geri kazanılmasını sağlayarak elde edilen suyun yeşil alanlarda kullanılmasını sağlıyor. Dünyadaki hızlı nüfus artışı, iklim değişikliği, kuraklık, çevre kirliliği temiz su miktarını ve kalitesini etkilemekte bu da böyle tesislerin ne kadar önemli hale geldiğini ortaya koymaktadır. Muğla Büyükşehir Belediyesi Menteşe ilçesinde kurduğu 17 bin 111 metreküp gün kapasiteli İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi’nde filtrasyon ve dezenfeksiyon üniteleri ile atık suları yeniden değerlendiriyor.

İÇME SUYU TASARRUFU SAĞLANIYOR

Tesiste arıtılan 300 bin m3 su ile park ve bahçelerin yüzde 90’ı olan 900 bin metrekarelik alan sulanıyor. 1 Milyon 200 Bin metreküp sulama şebekesine verilirken, bin 100 adet 18 tonluk sulama tankeri ile sulama yapılıyor.  Böylelikle park ve bahçeler arıtılmış su ile sulanıyor, içme suyu kullanımında tasarruf sağlanmış oluyor.

“HER DAMLA SUYUN KIYMETİNİ BİLELİM”

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras Menteşe ilçesinde bulunan İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi’nde incelemelerde bulundu.   Başkan Aras; “Muğlamızın yeşilini, mavisini, havasını, suyunu korumak için şehrimize modern tesisler kazandırıyoruz. İl genelinde altyapı yatırımlarımız devam ediyor.  Menteşe ilçesi Düğerek Mahallesinde bulunan arıtma tesisimizde modern arıtma tesislerimizden birisi. Bu tesis sayesinde ilçemizdeki yeşil alanların yüzde 90’ını arıtma suyundan elde edilen suyla suluyoruz. Bir damla suyumuzun kıymetini biliyoruz.

İleri Biyolojik Arıtma tesislerimizde kaba filtre var. Bu kaba filtrede bizlerin klozetlere attığı bütün naylon veya kağıtları ayrıştırıyor. Aslında bunları atmamış olsak çok büyük bir enerji kaybından ve israftan kurtulmuş olacağız. O yüzden sizlerden ricamız tüm hemşerilerimizden lütfen klozetlere, naylon veya yabancı madde kesinlikle atmayalım. Sistemimizin çalışmasını etkiliyor, arızaların sayısını arttırıyor. Ekstra enerji kaybına ve arızaya sebep oluyor.” dedi.

Menteşe İleri Biyolojik Atıksu Arıtma tesisinde en küçük bir kokunun olmadığını vurgulayan Başkan Aras “Arıtma tesisinin kalbindeyiz. Şu anda en küçük bir koku yok. Rahatsız edici hiçbir durum yok. Bazen vatandaşlarımız arıtma tesislerinin çevreyi rahatsız ettiğini düşünüyorlar. Ancak burada olduğu gibi son teknoloji ileri biyolojik arıtma tesisi yapılırsa kesinlikle çevreyi rahatsız eden bir durum yaşanmıyor. Bu tesisler sayesinde Muğlamızın yeşilini, mavisini, suyunu, geleceğini korumaya devam edeceğiz” diye konuştu.

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