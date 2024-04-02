Başkan Aras eğitime destek istedi

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, seçim sonrası vatandaşlardan tebrik çiçeği ve hediyeleri göndermeleri yerine eğitime burs sağlamalarını istedi.

MUĞLA (İGFA) - 31 Mart 2024 Yerel seçimlerinde Muğla’da aldığı yüzde 54,90 oy oranı ile Cumhuriyet Halk Partisi’nin kazandığı 35 Büyükşehir ve il belediyesinde dördüncü olan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras büyük başarı elde etti.

Önümüzdeki günlerde mazbatasını alarak resmi olarak göreve başlayacak olan Aras, sosyal medya üzerinden paylaşım yaparak vatandaşlardan tebrik çiçeği göndermek yerine öğrencilere burs verilmesini rica etti.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras sosyal medya hesaplarından; “Değerli Dostlar; Sorumluluğumuz yarınlara diyerek yeni görevim nedeniyle tebrik çiçekleriniz yerine ÇYDD üzerinden öğrencilere burs sağlayarak eğitimine katkı sağlamanız çok daha anlamlı olacaktır.” Paylaşımı yaparak Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’ne ait olan TR 3900 0670 1000 0000 0100 2861 nolu hesap numarasını paylaştı.