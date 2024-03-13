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Başkan Altay: “Şehitlerimize ve gazilerimize minnettarız”

Konya Valiliği, Konya Büyükşehir Belediyesi ile Selçuklu, Karatay ve Meram belediyeleri öncülüğünde düzenlenen iftar programında şehit aileleri, gaziler ve gazi yakınları bir araya geldi.KONYA

GÜNDEM 13.03.2024, 11:19
Başkan Altay: “Şehitlerimize ve gazilerimize minnettarız”

Konya Valiliği, Konya Büyükşehir Belediyesi ile Selçuklu, Karatay ve Meram belediyeleri öncülüğünde düzenlenen iftar programında şehit aileleri, gaziler ve gazi yakınları bir araya geldi.KONYA (İGFA) - Konya Valiliği, Konya Büyükşehir Belediyesi ile Selçuklu, Karatay ve Meram belediyeleri tarafından Konya’daki şehit aileleri, gaziler ve gazi yakınlarına yönelik iftar programı gerçekleştirildi.

Karatay Gençlik Merkezi’nde düzenlenen programda konuşan Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Genel Başkanı Mustafa Işık, “Sayın Valimize, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımıza, ilçe belediye başkanlarımıza bizlere bu güzel günde paylaşmayı, birlikte olmayı örnek belediyecilikle gösterdikleri için teşekkür ederiz” diye konuştu.

“SİZLERİ AİLEMİZDEN FARKLI GÖRMÜYORUZ”

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, programa katılmaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek, “Allah için sizleri çok seviyoruz. Ailemizden farklı görmüyoruz. Elhamdülillah yıllardır bir araya geliyoruz. Allah hiçbirimize evlat acısı yaşatmasın. Terörle mücadele konusunda çok güzel noktalara geldik. Eski günler çok uzakta kaldı” ifadelerini kullandı.

“BU İFTAR GELENEK OLDU”

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Ramazan ayının herkese hayırlar getirmesini temenni ederek, “Konya’mızda Ramazan’ın bu güzel saatlerinde ilk iftarımızı şehit yakınlarımızla ve gazilerimizle birlikte açıyoruz. Bu bir gelenek oldu. Rabbim birlik ve beraberliğimizi daim eylesin. Rabbim ülkemize, devletimize göz dikenlere fırsat vermesin. Hep birlikte inşallah ilelebet bu Türk-İslam yurdunu birlikte korumaya devam edeceğiz.”

“HAKLARINI HİÇBİR ZAMAN ÖDEYEMEYİZ”

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, şehit ailelerinin, gazilerin ve gazi yakınlarının birer emanet olduğunu vurgulayarak, “Onlar için ne yapsak azdır. Onların hakkını hiçbir zaman ödeyemeyiz. Çünkü bu yurdu bize vatan yapan şehitlerimizin kanları. Bu vatan da onların bize emaneti. Bizler de her zaman şehit ailelerimizle birlikte olmak için gayret ediyoruz. Huzur ve mutluluk içerisinde Rabbim bizlere Ramazan Bayramı’na eriştirsin.”

“SİZLER BİZİM BU ÜLKENİN EN ÖNEMLİ KAHRAMANLARISINIZ”

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da yaptığı konuşmada, mübarek Ramazan ayının maneviyatını daha derin hissettikleri iftar sofrasında, şehitlerin ve gazilerin fedakârlıklarını bir kez daha hatırladıklarını ifade etti.

Anne ve baba olarak insanlığa faydalı evlatlar yetiştirmenin, eşi benzeri olmayan bir fedakârlık ve son derece mukaddes bir iş olduğunu vurgulayan Başkan Altay şöyle devam etti:
“Sizler bizim gözümüzde bu ülkenin en önemli kahramanlarısınız. Başta şehit ve gazi aileleri olmak üzere, evlatlarını bu vatan uğruna yetiştirmiş tüm anne babalara; ayrıca şehitlerimizin eşlerine ve evlatlarına minnettarız. Sizlerin varlığı, bu milletin bağrındaki en derin yaralara merhem, en büyük acılara şifa olmaya devam edecek. Tıpkı şehitlerimiz gibi, sizler de bu vatanın en değerli evlatlarısınız. Yaşadıklarınız ve verdiğiniz mücadele, bu ülkenin hür ve bağımsız kalmasının en büyük teminatıdır. ‘Ölürsem şehit, kalırsam gazi’ anlayışıyla zaferlerden zafere koşan, çağ açıp çağ kapatan ecdadımızın yaktığı bu kutlu ateş; sizlerin sayesinde güçlü bir şekilde yanıyor. Sizleri sadece bugün değil, her gün hatırlıyor, saygı ve sevgiyle anıyoruz. Birlikte, daha güçlü, daha müreffeh, huzur ve kardeşlik dolu bir Türkiye inşa etme yolunda ilerlemeye devam edeceğiz. Bu vatan uğruna gül bahçesine düşer gibi toprağa düşen şehitlerimizi ve gazilik payesiyle müşerref olmuş tüm kahramanlarımızı şükranla anıyorum.”

“KONYA’DA ŞEHİT AİLELERİYLE KURUMLARIMIZ, BELEDİYELERİMİZ HER ZAMAN GÖNÜL GÖNÜLE ÇALIŞTI”

AK Parti Konya Milletvekili Tahir Akyürek, yaklaşık 20 yıldır her Ramazan ayında şehit aileleri, gaziler ve gazi yakınlarıyla birlikte olmanın kendilerine nasip olduğunu belirterek, “Bu bizim için çok anlamlı ve değerlidir. Bu güzel buluşmayı gerçekleştiren Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür eder, Ramazan-ı Şerifinizi tebrik ederim. Konya’da şehit aileleriyle kurumlarımız, belediyelerimiz her zaman kol kola, gönül gönüle hep birlikte çalıştılar. Konya’mızda yapılan her hayırlı hizmette şehit ve gazi yakınlarımızın da duaları var, katkıları var. Bu güzel yürüyüşün devam etmesini diliyor, Konya’mızda daha nice güzellikleri hep birlikte yaşamayı temenni ediyorum” ifadelerine yer verdi.

“SİZLERİN SAYESİNDE BU DEVLET AYAKTA”

Konya Valisi Vahdettin Özkan ise, “Bizim sizlere ihtiyacımız var. Sizin oluşturmuş olduğunuz manevi atmosfere bütün kamunun ihtiyacı var. Duanıza ihtiyacımız var. Sizlerin maneviyatının sayesindedir ki bu devlet ayakta, bu millet ayakta ve sizlere hizmetkar olarak devam ediyor. Vatanı, milleti, bayrağı uğranı canını feda etmiş şehitlerimizin yakını olmak, annesi olmak bir şeref, babası olmak, kardeşi olmak bir şeref. Cenab-ı Hak bu şerefi daim kılsın. İnşallah cenneti alada Peygambere misafir olarak giden şehitlerimizle ebedi ve sonsuz bir hayatta buluşacaksınız. Sizlerle beraber olmaktan büyük bir şeref duyuyorum” açıklamalarını yaptı.

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