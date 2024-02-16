Başkan Altay, Şehir Konferansları'na katıldı

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından Akşehir’de düzenlenen, Şair ve TV Programcısı Serdar Tuncer’in “Derdimiz Filistin” başlığında konuştuğu İlçe Şehir Konferansları’na katıldı. Başkan Altay, “Şehir Konferansları kapsamında güzel insanları sizlerle buluşturmaya gayret ediyoruz. Gündemimiz Gazze. Bir an önce bu zulüm bitsin. Kardeşlerimiz bizim yaşadığımız günleri yaşasınlar diye dua ediyorum. Bu tür programlar da konunun gündemde olmasına vesile olacak” dedi.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi’nin şehrin kültür, sanat ve eğitim hayatına katkıda bulunmak amacıyla ilçelerde düzenlediği Şehir Konferansları Şubat ayında da devam ediyor.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, ilçelerde büyük ilgi gören Şehir Konferansları kapsamında Şair ve TV Programcısı Serdar Tuncer’in “Derdimiz Filistin” başlığında Akşehir’de gerçekleştirdiği programa katıldı.

Filistin konulu konferansta kendine has yorumuyla okuduğu şiirler ve anlattığı menkıbelerle ilgi gören Tuncer, programlara gösterilen büyük ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Tuncer, yoğun programına rağmen konferansa katılan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’a teşekkür etti.

“GÜNDEMİMİZ GAZZE”

Konferansa katılan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da Şehir Konferansları kapsamında birbirinden kıymetli isimleri Konyalılarla buluşturmaya devam edeceklerini belirterek, şunları kaydetti:

“Şehir Konferansları kapsamında güzel insanları sizlerle buluşturmaya gayret ediyoruz. Özellikle Akşehir’de çok yoğun bir katılım oluyor. Teşekkür ediyorum. Gündemimiz Gazze. Eskiden kalbimizle buğzediyorduk, şimdi dilimizle söylüyoruz. İnşallah Rabbim bize elimizle düzeltecek fırsatı da versin. Buradan bu duayı ediyoruz. Bir an önce bu zulüm bitsin. Kardeşlerimiz bizim yaşadığımız günleri yaşasınlar diye dua ediyorum. İnşallah bu tür programlar da konunun gündemde olmasına vesile olacak.”

ŞUBAT AYI KONFERANSLARI YOĞUN İLGİYLE DEVAM EDİYOR

İlçe Şehir Konferansları Şubat ayı boyunca birbirinden değerli isimleri Konyalılarla buluşturmaya devam edecek.

Bu kapsamda; Serdar Tuncer 16 Şubat’ta Cihanbeyli’de, Gökhan Müftüoğlu 19 Şubat’ta Ereğli ve Çumra’da, 20 Şubat’ta Ilgın’da, Mustafa Karataş 22 Şubat’ta Bozkır, 23 Şubat’ta ise Sarayönü’nde Konyalılarla bir araya gelecek.