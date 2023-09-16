Başkan Altay Miryokefalon Zaferi'ni kutladı

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 17 Eylül 1176 sabahı Konya sınırları içerisinde bulunan Bağırsak Boğazı’nda kazanılan Miryokefalon Zaferi'nin 847. yıl dönümünü tebrik etti.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Miryokefalon Zaferi’nin 847. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Altay’ın mesajı şöyle: “Sultan Kılıçarslan ve kahraman Selçuklu ordusunun 17 Eylül 1176 sabahı Konya sınırları içerisinde bulunan Bağırsak Boğazı’nda Bizans Ordusu’nu ezici bir yenilgiye uğrattığı Miryokefalon Zaferi’nin 847. yılındayız. Bu büyük zafer; Anadolu’da İslam sancağının güçlü bir şekilde dalgalanmasını sağlamış ve nice kutlu zaferin kazanılmasında cesaret kaynağı olmuştur.

1071’de Malazgirt’le Anadolu’nun kapıları ecdadımıza açılırken; 1176’da Miryokefalon Zaferi ile Anadolu’nun ebediyen bizim olarak kalacağı tüm cihana ilan edilmiştir.

Zaferler abidesi olan tarihimizde, kahraman ordumuz Miryokefalon’daki sis bulutunun içinden adeta bir güneş gibi doğarak, dünyaya adalet ve huzur getiren Osmanlı Devleti’nin de kuruluşuna zemin hazırlamıştır.

Miryokefalon Zaferi’nin yıl dönümünde, aziz milletimizin bu kahramanlık destanını tebrik ediyorum. Büyük komutan Sultan II. Kılıçaraslan’ı, şanlı ordusunu ve Anadolu topraklarını bizlere miras bırakan cümle ecdadımızı rahmetle ve minnetle yâd ediyorum.”