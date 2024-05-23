Başkan Altay: “Kritik altyapı sistemlerini tek bir merkezden takip ediyoruz”

Konya Büyükşehir Belediyesi, Bakım Onarım Otomasyon Merkezi ile Türkiye’ye örnek bir çalışmayı daha hayata geçirdi.

KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi, şehir yaşamının güvenli ve sorunsuz sürdürülebilmesi amacıyla Bakım Onarım Otomasyon Merkezi (BOOM) ile birçok hizmete uzaktan müdahale ediyor.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, hayata geçirdikleri akıllı şehir uygulamalarıyla Konya’nın ulusal ve uluslararası alanda rol model olmayı başaran örnek bir şehir olmasından mutluluk duyduklarını söyledi.

TÜM SİSTEMLER CANLI TAKİP EDİLİYOR

Konya Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Bakım Onarım Otomasyon Merkezi’nin de Türkiye’ye örnek çalışmalardan biri olduğunu kaydeden Başkan Altay, “Belediyemiz bünyesindeki yaya üst geçitlerinde bulunan asansörler ve yürüyen merdivenler, hareketli duba ve bariyerler, hizmet binalarımızdaki ısıtma sistemleri, araç alt geçitlerindeki drenaj sistemleri ve bunların kesintisiz çalışmasını sağlayan jeneratör ve UPS’leri uçtan uca bütünsel ve anlık olarak takip ediyoruz. BOOM Merkezi’nde görevli personelimiz tarafından canlı olarak yönetilen bu yenilikçi sistem sayesinde, hemşehrilerimizin güvenliği ve konforu için kritik olan bu altyapı unsurlarının performansını sürekli olarak izliyoruz. Herhangi bir sorun veya arıza ortaya çıktığında ekiplerimiz hızlı bir şekilde müdahalede bulunuyor” diye konuştu.

“MALİYETLERDE YÜZDE 80 TASARRUF, HİZMET KALİTESİNDE YÜZDE 90 ARTIŞ OLDU”

Tek bir ekrandan kontrol edilebilen sistemin kurulumu sonrasında; maliyetlerde yüzde 80 tasarruf, sunulan hizmet kalitesinde yüzde 90 artış, insan kaynaklı gözlem hatalarında ise yüzde 94 azalış sağlandığını vurgulayan Başkan Altay, “Umuyorum ki bu uygulamamız da başka şehirlere örnek olacaktır. Amacımız şehrimizi daha yaşanabilir ve güvenli bir şehir haline getirerek tüm vatandaşlarımızın yaşam standardını artırmak. Bu hedef doğrultusunda çalışmaya, gayret etmeye bundan sonra da devam edeceğiz inşallah” ifadelerini kullandı.

BOOM SİSTEMİ VATANDAŞA GÜVEN VERİYOR

Bütünsel olarak Türkiye’de ilk olan BOOM Sistemi ile söz konusu altyapı unsurlarında herhangi bir arıza oluşması durumunda sorun hemen teknik ekibe ulaşıyor ve anında tamir edilebiliyor.

Örneğin; BOOM Merkezi’nde görevli personeller tarafından 65 adet yürüyen merdivenden birinin durması veya arıza vermesi halinde uzaktan erişimle çalıştırma ve durdurma işlemleri merkezden canlı olarak sağlanıyor. Ayrıca 17 alt geçit ve 26 üst geçitte bulunan toplam 86 asansörün sistem üzerinden arıza ve alarm vermesi durumunda görüntülü kontroller sağlanarak ekipler yönlendiriliyor. Asansörde meydana gelen arızada, vatandaşların olası mahsur kalması, herhangi bir hastalık hali ve meydana gelen olumsuz bir olayda uzaktan sesli erişim sistemi ile vatandaşın kendini güvende hissetmesi ve panik durumlarının önüne geçilmesi sağlanıyor.

ALT GEÇİTLERDEKİ SU BASKINLARININ ÖNÜNE GEÇİLİYOR

Araç alt geçitlerinde bulunan pompa istasyonlarının uzaktan erişimle kontrol edildiği BOOM’da olumsuz hava şartlarında meydana gelebilecek su baskınlarında uzaktan erişim sistemi ile su seviyeleri takip edilerek pompa müdahaleleri yapılıp arızaları anlık olarak tespit ediliyor. Yine yaya yürüyüş yollarındaki araç giriş-çıkış kontrollerinin sağlanması için 26 ayrı noktada kurulan duba ve bariyer sistemlerinin uzaktan erişimle kontrolleri sağlanıyor. Ayrıca hizmet binalarında bulunan sıcak su ve merkezi ısıtma sistemlerine de uzaktan erişim sistemi üzerinden derece kontrolü, pompa kontrolü yapılıp olası arıza durumlarında müdahale ediliyor.