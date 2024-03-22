Başkan Altay Konyalılarla buluştu

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, şehir merkezinde esnafları ziyaret ederek hayırlı işler diledi. Başkan Altay, Meram Seyid Harun Tekke Camii’ndeki teravih namazı sonrası da Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş ile birlikte vatandaşlarla bir araya geldi.

KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, iftar öncesi esnafla teravih namazı sonrası ise vatandaşlarla buluştu.

Nüve İş Merkezi, Kemerli Çarşı ve Demirci İş Merkezi esnafını ziyaret eden Başkan Altay, esnafa hayırlı işler temennisinde bulundu.

Başkan Altay, Konya’nın en büyük gücünün birlik ve beraberlik duygusu olduğunu belirterek, “Üretim ve istihdamla şehre destek sağlayan her bir hemşehrime teşekkür ederim. Büyükşehir Belediyesi olarak biz de şehrin üretimine ve istihdamına katkı sağlayacak çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.

BAŞKAN ALTAY KONYALILARIN TERAVİH COŞKUSUNA ORTAK OLDU

Başkan Altay, Meram Seyid Harun Tekke Camii’ndeki teravih namazı sonrası ise Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, AK Parti Meram İlçe Başkanı Mustafa Dolular ve MHP Meram İlçe Başkanı Mahmut Yaman ile birlikte Konyalıların Ramazan coşkusuna ortak oldu.

Teravih sonrası Konyalılarla selamlaşarak hasbihal eden Başkan Altay, “Ramazan ayının birlik, beraberlik ve kardeşlik ayı olduğunu anımsatarak, “Rahmet ayında hemşehrilerimizle Teravih Buluşmaları vesilesiyle bir araya geliyoruz. Rabbim hepimizi sağlıkla Kadir Gecesi’ne ve bayrama kavuştursun” ifadelerini kullandı.