Başkan Altay Konyalıların Cuma bereketine ortak oldu

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Cuma Buluşmalarına devam ediyor.KONYA (İGFA) - Bu hafta İplikçi Camii’nde Konyalıların Cuma bereketine ortak olan Başkan Altay, namaz sonrası cami cemaatiyle sohbet etti.

Cuma Buluşmaları kapsamında Konyalılarla bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti ifade eden Başkan Altay, “Bu hafta tarihi İplikçi Camimizde hemşehrilerimizin Cuma bereketine ortak olduk. Hemşehrilerimizle birlikte Cuma gününün manevi atmosferini yaşamak ve onların hayır duasını almak bizim için çok değerli. Birlik, beraberlik ve dayanışma ruhuyla Konya’mızın daha yaşanabilir bir şehir olması için gayret etmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.