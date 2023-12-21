Son Dakika

Başkan Altay: Konya herkesin gıpta ettiği şehre dönüştü

GÜNDEM 21.12.2023, 16:21
Başkan Altay: Konya herkesin gıpta ettiği şehre dönüştü

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Turkuvaz Medya’nın İstanbul’da gerçekleştirilen 2. Yerel Yönetimler Zirvesi’nde “Türkiye Yüzyılı’nda Yerel Yönetimler” konulu panelde konuştu.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Turkuvaz Medya Grubu tarafından düzenlenen 2. Yerel Yönetimler Zirvesi’nde “Türkiye Yüzyılında Yerel Yönetimler” başlıklı oturumda konuştu.

Panelde yerel yönetim konusunda bilgi ve tecrübelerini anlatan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, küreselleşmeyle birlikte hem yerel gündemlerin küresel arenada gündem oluşturduğu hem de küresel gündemlerin şehirleri etkilediği bir dönemde yaşadıklarını kaydetti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 21. yüzyılı, ‘Türkiye Yüzyılı’ diye ifade ettiğini hatırlatan Başkan Altay, “Türkiye son yıllarda yaşanan Rusya-Ukrayna krizinde tahıl koridoruna yapmış olduğu katkı, dünyanın gıda güvenliğiyle ilgili meselelerdeki gösterdiği irade, yine Libya’da, Karabağ’da ortaya koyduğu küresel aktörlük vizyonuna biz de şehirler olarak katkı sunmaya çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

Kısa adı Dünya Belediyeler Birliği olan Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Dünya Teşkilatı’na (UCLG) başkanlık yaptığını anımsatan Başkan Altay, “Merkezi Barselona’da bulunan 140 ülkeden 240 bin belediyenin üye olduğu Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde yerel yönetimlerin resmi temsilcisi sayılan bir birlikten bahsediyoruz. Dünyanın 7 kıtasında bölge birliklerimiz ve ayrıca nüfusu 1 milyonun üzerinde şehirlerin oluşturduğu Metrepolis’le birlikte çok güçlü bir yapı. Cumhuriyetimizin 100. yılında böyle bir görevi üstlenmek hem şehrimiz adına hem ülkemiz adına büyük bir gurur vesilesi” değerlendirmesinde bulundu.

“HEPİMİZİN TEMEL HEDEFİ; ŞEHİRLERİMİZİ YARINLARA HAZIRLAYABİLMEK”

UCLG’de özellikle yerel yönetimlerin küresel meselelerde daha fazla söz sahibi olmasıyla ilgili çalışmalar yürüttüklerinin altını çizen Başkan Altay, “Ülkemizin bu manada yürüttüğü diplomasiye, şehirler olarak biz de katkı sunmaya çalışıyoruz. Çünkü kardeş şehir ilişkileri, şehirler arasındaki ilişkiler de artık dünya genelinde izlenen ve takip edilen bir hale geldi. Ekim ayında Dünya Konseyi’ni Konya’da gerçekleştirdik. 40’dan fazla ülkeden 400’e yakın katılımcı geldi. Birlik olarak önemli misyonlarımızdan birisi de gelecek yüzyılda belediyelerin vizyonunun ne olması, hangi konuların öne çıkması gerektiğiyle ilgili çalışmalar yapıyoruz. Kıtalar arasında bile belediyelerin ihtiyaçları, belediyelerin vizyonlarıyla ilgili ciddi farklar var. Afrika’daki bir belediyeyle Amerika’daki bir belediye, Amerika’daki bir belediyeyle Asya’daki bir belediye arasında farklar görseniz de aslında hepimizin temel bir hedefi var; BM tarafından ortaya konulan ‘Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’ doğrultusunda şehirlerimizi dizayn etmek, yarınlara hazırlayabilmek. Biz, ‘Türkiye’nin daha adil bir dünya mümkün’ söylemini, belediyeler olarak tüm dünyada dile getirmekle ilgili Konya Büyükşehir Belediyesi olarak bir çaba sarf ediyoruz. Yerel diplomasi adına çalışmalar yürütüyoruz" dedi.

Başkan Altay, “Konya Modeli Belediyecilik” ile Konya’ya özgün bir model ortaya koymaya çalıştıklarını vurguladı.

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 16 43
2. Galatasaray 16 43
3. Kayserispor 16 29
4. Beşiktaş 16 29
5. Trabzonspor 15 26
6. Rizespor 16 25
7. A.Demirspor 16 24
8. Antalyaspor 16 24
9. Kasımpasa 16 22
10. Hatayspor 16 19
11. Ankaragücü 16 19
12. Başakşehir 16 18
13. Sivasspor 16 18
14. Karagümrük 16 17
15. Gaziantep FK 16 16
16. Konyaspor 16 15
17. Samsunspor 16 15
18. Alanyaspor 16 14
19. Pendikspor 16 13
20. İstanbulspor 15 8
Takımlar O P
1. Eyüpspor 16 39
2. Kocaelispor 16 33
3. Göztepe 16 32
4. Bandırmaspor 16 29
5. Sakaryaspor 16 29
6. Gençlerbirliği 16 27
7. Bodrumspor 16 26
8. Ahlatçı Çorum FK 16 24
9. Boluspor 16 22
10. Erzurumspor 16 19
11. Ümraniye 16 19
12. Keçiörengücü 16 19
13. Manisa FK 16 18
14. Adanaspor 16 16
15. Şanlıurfaspor 16 15
16. Pendikspor 0 0
17. Tuzlaspor 16 13
18. Giresunspor 16 9
19. Altay 16 8
Takımlar O P
1. Arsenal 17 39
2. Liverpool 17 38
3. Aston Villa 17 38
4. M.City 17 34
5. Tottenham 17 33
6. Newcastle 17 29
7. M. United 17 28
8. West Ham United 17 27
9. Brighton 17 26
10. Chelsea 17 22
11. Fulham 17 21
12. Brentford 17 19
13. Wolves 17 19
14. Bournemouth 16 19
15. Crystal Palace 17 17
16. Everton 17 16
17. Nottingham Forest 17 14
18. Luton Town 16 9
19. Burnley 17 8
20. Sheffield United 17 8
Takımlar O P
1. Girona 17 44
2. Real Madrid 17 42
3. Barcelona 18 38
4. Atletico Madrid 17 35
5. Athletic Bilbao 18 35
6. Real Sociedad 17 30
7. Real Betis 17 27
8. Getafe 18 26
9. Las Palmas 18 25
10. Valencia 18 23
11. Rayo Vallecano 18 20
12. Osasuna 17 19
13. Villarreal 18 19
14. Sevilla 17 16
15. Deportivo Alaves 17 16
16. Mallorca 17 15
17. Cadiz 17 14
18. Celta Vigo 18 13
19. Granada 18 8
20. Almeria 18 5