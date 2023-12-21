Başkan Altay: Konya herkesin gıpta ettiği şehre dönüştü

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Turkuvaz Medya’nın İstanbul’da gerçekleştirilen 2. Yerel Yönetimler Zirvesi’nde “Türkiye Yüzyılı’nda Yerel Yönetimler” konulu panelde konuştu.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Turkuvaz Medya Grubu tarafından düzenlenen 2. Yerel Yönetimler Zirvesi’nde “Türkiye Yüzyılında Yerel Yönetimler” başlıklı oturumda konuştu.

Panelde yerel yönetim konusunda bilgi ve tecrübelerini anlatan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, küreselleşmeyle birlikte hem yerel gündemlerin küresel arenada gündem oluşturduğu hem de küresel gündemlerin şehirleri etkilediği bir dönemde yaşadıklarını kaydetti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 21. yüzyılı, ‘Türkiye Yüzyılı’ diye ifade ettiğini hatırlatan Başkan Altay, “Türkiye son yıllarda yaşanan Rusya-Ukrayna krizinde tahıl koridoruna yapmış olduğu katkı, dünyanın gıda güvenliğiyle ilgili meselelerdeki gösterdiği irade, yine Libya’da, Karabağ’da ortaya koyduğu küresel aktörlük vizyonuna biz de şehirler olarak katkı sunmaya çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

Kısa adı Dünya Belediyeler Birliği olan Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Dünya Teşkilatı’na (UCLG) başkanlık yaptığını anımsatan Başkan Altay, “Merkezi Barselona’da bulunan 140 ülkeden 240 bin belediyenin üye olduğu Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde yerel yönetimlerin resmi temsilcisi sayılan bir birlikten bahsediyoruz. Dünyanın 7 kıtasında bölge birliklerimiz ve ayrıca nüfusu 1 milyonun üzerinde şehirlerin oluşturduğu Metrepolis’le birlikte çok güçlü bir yapı. Cumhuriyetimizin 100. yılında böyle bir görevi üstlenmek hem şehrimiz adına hem ülkemiz adına büyük bir gurur vesilesi” değerlendirmesinde bulundu.

“HEPİMİZİN TEMEL HEDEFİ; ŞEHİRLERİMİZİ YARINLARA HAZIRLAYABİLMEK”

UCLG’de özellikle yerel yönetimlerin küresel meselelerde daha fazla söz sahibi olmasıyla ilgili çalışmalar yürüttüklerinin altını çizen Başkan Altay, “Ülkemizin bu manada yürüttüğü diplomasiye, şehirler olarak biz de katkı sunmaya çalışıyoruz. Çünkü kardeş şehir ilişkileri, şehirler arasındaki ilişkiler de artık dünya genelinde izlenen ve takip edilen bir hale geldi. Ekim ayında Dünya Konseyi’ni Konya’da gerçekleştirdik. 40’dan fazla ülkeden 400’e yakın katılımcı geldi. Birlik olarak önemli misyonlarımızdan birisi de gelecek yüzyılda belediyelerin vizyonunun ne olması, hangi konuların öne çıkması gerektiğiyle ilgili çalışmalar yapıyoruz. Kıtalar arasında bile belediyelerin ihtiyaçları, belediyelerin vizyonlarıyla ilgili ciddi farklar var. Afrika’daki bir belediyeyle Amerika’daki bir belediye, Amerika’daki bir belediyeyle Asya’daki bir belediye arasında farklar görseniz de aslında hepimizin temel bir hedefi var; BM tarafından ortaya konulan ‘Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’ doğrultusunda şehirlerimizi dizayn etmek, yarınlara hazırlayabilmek. Biz, ‘Türkiye’nin daha adil bir dünya mümkün’ söylemini, belediyeler olarak tüm dünyada dile getirmekle ilgili Konya Büyükşehir Belediyesi olarak bir çaba sarf ediyoruz. Yerel diplomasi adına çalışmalar yürütüyoruz" dedi.

Başkan Altay, “Konya Modeli Belediyecilik” ile Konya’ya özgün bir model ortaya koymaya çalıştıklarını vurguladı.