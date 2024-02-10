Başkan Altay: “Kaldırımları altından yapsak Konyalıların hakkını ödeyemeyiz”

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Büyükşehir Belediyesi tarafından Ilgın ilçesine kazandırılacak Osmanlı Kent Meydanı Dönüşümü Temel Atma Töreni’ne katıldı.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından Ilgın’a kazandırılacak Osmanlı Kent Meydanı Dönüşümü Temel Atma Programı gerçekleştirildi.

Programda konuşan Ilgın Belediye Başkanı Yalçın Ertaş, projenin 26.430 metrekare alanda 66 iş yeriyle şehrin nefes almasını sağlayacak iki meydandan oluşacağını söyledi. Geride kalan beş yıllık sürede Ilgın’a önemli eserler kazandırdıklarını kaydeden Ertaş, “Cumhurbaşkanımıza, bakanlarımıza, milletvekillerimize, Konya Büyükşehir Belediye Başkanımız Uğur İbrahim Altay’a ve AK Parti İl Başkanımız Hasan Angı’ya teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“BUGÜN CUMHUR İTTİFAKI BELEDİYECİLİĞİNİN ANLAMINI ÖN PLANA ÇIKARMIŞ OLUYORUZ”

MHP Konya İl Başkanı Remzi Karaarslan, “Bugün Cumhur İttifakı belediyeciliğinin anlamını ön plana çıkarmış oluyoruz. Konya Büyükşehir Belediye Başkanımız Uğur İbrahim Altay’ın 31 ilçemizde yapmış olduğu yatırımlar için ve bugüne kadar hizmet eden Ilgın Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. 31 Mart’ta yapılacak seçimlerde Allah’ın izniyle MHP olarak Cumhur İttifakı olarak Ilgın’ımızda belediye başkanımıza desteğimizi vereceğiz” dedi.

“AYNI HEDEFE KOŞAN İNSANLAR OLURSA BÜYÜK İŞLER BAŞARILIYOR”

AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, Osmanlı Kent Meydanı Projesi’nin Ilgın’a yakışan önemli bir proje olduğunu belirterek, “Projeyle ilgili uzun zamandır dönüşüm bekleniyordu. Yapılacak her işte hem Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız hem Büyükşehir’imiz hem ilçe belediyemiz emek verdiler. Bu büyük bir iş. Hükümetle, Büyükşehir’le ve yerelde ilçe belediyenin aynı hedefe koşan iş birliği halinde bu yüke hep birlikte omuz veren insanlar olursa büyük işler başarılıyor. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

ILGIN KAYMAKAMI YILMAZ BAŞKAN ALTAY’A TEŞEKKÜR ETTİ

Ilgın Kaymakamı Aytekin Yılmaz da, projenin geçmişi bugünle ve gelecekle birleştirecek bir özellik arz ettiğini ifade ederek, “Temeli atılan Osmanlı Kent Meydanı’nın en kısa zamanda hizmete girerek ilçemizin tarihi, kültürel, mimari kültürünü tanıtma ve yansıtmada önemli bir rol üsteleneceğine inanıyor, bu eserin ilçemize kazandırılmasında önemli rol oynayan başta Büyükşehir Belediye Başkanımıza, Ilgın Belediye Başkanımıza, emeği geçen tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“ILGIN’IN KALBİNDE MÜHÜRLER VURUYORUZ”

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ise Ilgın’ın ihtiyaçları doğrultusunda çeşitli hizmetler gerçekleştirdiklerini belirterek, şöyle devam etti:

“Ilgın’a gelirken prestij caddemizle yolculuğumuza başladık. Büyükşehir Belediyemizin şehrimize hizmeti, hemen sağ tarafta Bilgehane bizi karşıladı. Karşımızda Ilgın Kültür Merkezi, az ileride içinde yüzme havuzu bulunan Şehir Konağımız ve bugün burada tüm bu hizmetleri taçlandıracağımız Osmanlı Kent Meydanı Projesi ile Ilgın’ın kalbinde mühürler vuruyoruz. Bu aslında geldiğimiz noktanın en önemli göstergelerinden birisi. Geçtiğimiz 5 yılda meydanda söz verdiğimiz birçok işi yerine getirme fırsatı bulduk. Ilgın’ın merkezinde 2 önemli eseri, yeni yaptığımız Ilgın Kültür Merkezi’ni bir araya getirecek, şehrin dokusuna çok önemli bir katkı sağlayacağız. İhale bedeli 250 milyon civarında ama fiyat artışlarıyla beraber 350 milyon lirayı bulacak bir yatırımın temelini atıyoruz. İnşallah Ilgın’ımıza, şehrimize hayırlı uğurlu olsun.”

Ilgın Atık Su Arıtma Tesisi’nde de hummalı bir çalışma yürüttüklerini kaydeden Başkan Altay, “Yaklaşık 300 milyon lira bedelle Ilgın Atık Su Arıtma Tesisi’mizi de yıl sonuna kadar tamamlamayı hedefliyoruz. Böylece sadece Ilgın’da şu anda devam eden 650 milyon liralık bir yatırım gerçekleşmiş oldu. Özellikle ilçelerimizin sosyal hayatının gelişmesi, altyapılarının tamamlanması adına Büyükşehir’in bu gücüne ihtiyaç vardı. Bunu bizim kendi başımıza yapmamız mümkün değil. Bir koordinasyona ihtiyacımız var. Değerli Belediye Başkanımız Yalçın Ertaş hem buradaki süreci anlattı hem de bunun dışındaki tüm işlerde birlikte çalışma kültürümüzün en yüksek olduğu belediye başkanlarımızdan birisi. Devlet tecrübesi olan kişiliği ile şehrimize önemli hizmetlerde bulunan Yalçın Başkanımızla ilçemize önemli hizmetler kazandırdık. Ilgın’a yaptığı hizmetlerden dolayı değerli Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

“2018’DEN BERİ ILGIN’A 1.5 MİLYAR LİRANIN ÜZERİNDE YATIRIM GERÇEKLEŞTİRDİK”

İnsanların gelip geçici, davaların baki olduğunu vurgulayan Başkan Altay, “Bu dönemde de Cumhur İttifakı’nın adayları olarak hem ben Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak hem de Ömer Apil kardeşimiz Ilgın Belediye Başkan Adayı olarak karşınızdayız. İnşallah hedefimiz, büyükşehirler sırlamasında en önde yer alabilmek ve 31 ilçemizin tamamında Cumhur İttifakı’mızın adayları ile yola devam edebilmek. Çünkü meydanlarda söylediğimiz şey, 'üçlü olsun, güçlü olsun'. Merkezi Hükümet, Büyükşehir Belediyesi ve İlçe Belediyesi el ele verdiğimizde güncel bedelle sadece 2018’den itibaren 1,5 milyar liranın üzerinde burada yatırım gerçekleştirdik. Mahalle yolları, hayvan pazarı, altyapı çalışmaları, sosyal destekler, Bilgehaneler ve bugün burada devam eden yatırımlarımızla beraber Ilgın’ın dönüşümüne önemli bir katkı sunuyoruz. Bundan sonra da sunmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

“EL ELE VERDİK, KONYA’NI HAYALLERİNİ GERÇEKLEŞTİRİYORUZ”

“Konyalıların desteği bize o kadar yüksek ki biz kaldırımları altından yolları gümüşten yapsak bu hakkı ödeyemeyiz” diyen Başkan Altay şunları kaydetti:

“Ama şuna inanın size layık olabilmek için gece gündüz demeden çalışıyoruz, gayret ediyoruz. Eksikleri tamamlıyoruz. Buradaki en büyük destekçilerimiz de AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanımızın şahsında teşkilatlarımız. El ele verdik, Konya’nı hayallerini gerçekleştiriyoruz. ‘Hazırız, Kararlıyız’ diyoruz. ‘Güçlü Konya İçin Bir Adım Daha’ diyoruz ve sizlerden yeni dönemde de destek istiyoruz. İnşallah bu desteğin artarak devam edeceğine ben inanıyorum. Osmanlı Kent Meydanı Proje’mizin hayırlı olmasını temenni ediyorum. İnşallah en kısa sürede gelerek Atık Su Arıtma Tesisimizin de temel atma törenini de gerçekleştireceğiz. İnşallah 2024-2029’da çok önemli işler yapacağımız yeni yol arkadaşımız Ömer Apil beye de başarılar diliyorum.”

Cumhur İttifakı Ilgın Belediye Başkan Adayı Ömer Apil, AK Parti Ilgın İlçe Başkanı Ömer Emre, MHP Ilgın İlçe Başkanı Harun Ok’un da katıldığı programda konuşmaların ardından Osmanlı Kent Meydanı’nın temeli dualarla atıldı.

Temel atma programından sonra Başkan Altay, Ilgın esnafını da ziyaret ederek hayırlı işler diledi. Başkan Altay daha sonra Argıthanı Mahallesi’ni de ziyaret ederek vatandaşlarla selamlaştı.