Başkan Altay: “İstiklal Marşı birlik ve beraberliğimizin ifadesi”

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, İstiklal Marşı'nın kabulünün 103'üncü yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajında, “İstiklal Marşımız sadece bağımsızlık mücadelemizin değil, aynı zamanda eşsiz birlik ve beraberlik ruhumuzun da en güçlü ifadesidir” dedi.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, İstiklal Marşı’nın kabulünün 103’üncü yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Altay’ın mesajı şu şekilde:

“Bugün, bağımsızlık ve özgürlüğümüzün sembolü İstiklal Marşı'mızın Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından milli marş olarak kabul edilişinin 103’üncü yıl dönümünün gurur ve heyecanını yaşıyoruz.

12 Mart 1921 tarihi, milletimizin Kurtuluş Savaşı’nda yazdığı destanın satırlara işlendiği tarihi bir gündür. Bu tarih aynı zamanda zincirlerini kıran bir milletin, var oluş mücadelesinin en kritik anında dünyaya haykırdığı bağımsızlık manifestosunun tescillendiği gündür.

İstiklal Marşı, yalnızca bir zafer şiiri değil, aynı zamanda milletimizin ebedi azim ve kararlılığının mührüdür. Sadece bağımsızlık mücadelemizin değil, aynı zamanda eşsiz birlik ve beraberlik ruhumuzun da en güçlü ifadesidir.

Milli bilincimizin ve vatan sevgimizin ebedi meşalesi olan İstiklal Marşı'mız, her zorlukta yolumuzu aydınlatacak en parlak ışıktır.

Bu nedenle İstiklal Marşı’mızın taşıdığı ruhu bizden sonraki nesillere taşımak, en asli vazifelerimizden biridir.

Bu anlamlı gün vesilesiyle, başta milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy olmak üzere; vatanımız için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi sonsuz bir minnet ve saygıyla anıyor, onların mücadelesini yüreklerimizde yaşatıyoruz.

Merhum şairimiz Mehmet Akif’in de dediği gibi Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın.”