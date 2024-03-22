Başkan Altay esnafla buluştu

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Cuma Buluşmaları kapsamında Selçuklu Motorlu Vasıtalar Sanayi Camii’nde esnafla ve vatandaşlarla bir araya geldi. Başkan Altay, “Bu mübarek ayda Rabbim Gazze ve Doğu Türkistan’daki kardeşlerimiz başta olmak üzere tüm mazlum coğrafyalardaki insanların sıkıntılarını bir an önce gidersin diye dua ediyoruz” dedi.

KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Cuma Buluşmaları geleneğini Selçuklu Motorlu Vasıtalar Sanayi Camii’nde sürdürdü.

AK Parti Konya İl Gençlik Kolları Başkanı İbrahim Kelek ve Tornacılar Kaynakçılar ve Oto Tamirciler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Emin Baranok ile birlikte Cuma namazı sonrası bölge esnafı ve vatandaşlarla buluşan Başkan Altay, “Cuma Buluşmalarımızla amacımız hemşehrilerimizle istişareler yaparak hizmet kalitemizin yükseltilmesidir. Bugün de Selçuklu Motorlu Vasıtalar Sanayi Camii’nde vatandaşlarımızla hasbihal ederek hem mübarek cumalarını hem de Ramazan aylarını tebrik ettik. Bu mübarek ayda Rabbim Gazze ve Doğu Türkistan’daki kardeşlerimiz başta olmak üzere tüm mazlum coğrafyalardaki mağdur insanların sıkıntılarını bir an önce gidersin diye dua ediyoruz” ifadelerini kullandı.