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Başkan Altay: “En önemli hedefimiz Akşehir’in turizme kazandırılması”

GÜNDEM 16.02.2024, 17:06
Başkan Altay: “En önemli hedefimiz Akşehir’in turizme kazandırılması”

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Konya Büyükşehir Belediyesi ve Akşehir Belediyesi iş birliğiyle ilçeye kazandırılan Rüştü Bey İş Hanı Restorasyonunun açılış programına katıldı.

KONYA (İGFA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Konya Büyükşehir Belediyesi ve Akşehir Belediyesi tarafından restorasyonu tamamlanan Rüştü Bey İş Hanı’nın açılışı  gerçekleştirildi. 

Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, Akşehirlilere hizmet etmenin ve Akşehir’i her alanda kalkındırmanın kendileri için dünyadaki en büyük nimetlerden birisi olduğunu ifade etti. Başkan Akkaya, “Bugün açılışını yaptığımız Rüştü Bey İş Hanı için daha önce ‘melek girmez’ tabiri kullanılırdı. Vatandaşlarımızın bu şekilde adlandırdığı metruk ve yıkık bir mekanı bugün oldukça güzel sosyal ve kültürel bir ortama dönüştürmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bu güzel eserin ihyasında bize büyük destek sağlayan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'mıza, milletvekillerimize, her yatırımda bizi yalnız bırakmayan Uğur İbrahim Altay Başkanıma teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“GÜZEL BİR ESER ORTAYA ÇIKTI”

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Akşehir’de birçok çalışma yürüttüklerini ancak en çok keyif aldıkları işin kültürel mirasın ortaya çıkarılmasıyla ilgili işler olduğunu söyledi. “Üçlü olsun güçlü olsun” söyleminin en güzel yansımasının Rüştü Bey İş Hanı’nın restorasyon çalışmasında ortaya çıktığının altını çizen Başkan Altay, “Bir ayağı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’mız ve İLBANK, diğer ayağı Büyükşehir Belediyemiz ve Akşehir Belediyemiz. Böyle güzel bir eser ortaya çıktı” ifadelerini kullandı.

“KONYA MERKEZDE CİDDİ BİR AKŞEHİR TANITIMI YAPIYORUZ”

Akşehir’e yeni hizmetler kazandırmaya devam edeceklerini ifade eden Başkan Altay, şunları kaydetti: “Hemen karşı tarafta İnönü Caddesi Cephe Sağlıklaştırma Projesi devam ediyor. Bugün esnafımızı ziyaret ederken Eski Osmanlı Bankası’ndan başlayıp Dudu Kadın’a kadar bir alanda cephe sağlıklaştırması projesi talep ettiler. Biz de biraz önce Yusuf başkanımla birlikte söz verdik. İnşallah yeni dönemin ilk işi olarak orayı da Akşehir’imize kazandıracağız. Akşehir’de bu yaptığımız işleri aslında bir büyük hedef için gerçekleştiriyoruz. Akşehir, bölgenin merkezi olmakla birlikte özellikle kültürel mirasıyla Konya’mızın önemli turizm merkezlerinden birisi olacak. Onun için özellikle Konya merkezde ciddi bir Akşehir tanıtımı yapıyoruz. Bununla birlikte katıldığımız tüm fuarlarda ve birçok ulusal kanalda Akşehir’imizi anlattık. Bundan sonra da en önemli hedefimiz Akşehir’in turizme kazandırılması olacak. İnşallah bunu da başaracağımıza inanıyorum. Rüştü Bey İş Hanı Restorasyon çalışmamızın hayırlı olmasını temenni ediyorum. Hem bu işte verdiği emekten dolayı hem de 10 yıl boyunca Akşehir’e yaptığı hizmetlerden dolayı değerli belediye başkanımız Salih Akkaya beye tüm hemşehrilerim adına teşekkür ediyorum.”

“MELEK GİRMEZ DENİLEN BU MEKAN MELEKLERİN DE GİRDİĞİ BİR MEKANA DÖNÜŞTÜ”

AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem, Akşehir’in sanayi, eğitim ve kültürel olarak kalkınması adına gayret ettiklerini vurgulayarak, “Uğur Başkanım Dünya Belediyeler Birliği’ne de başkanlık yapıyor. Önemli görevleri var. Onun Akşehir sevgisini de biliyoruz. Akşehir’e çok önem veriyor. Bu da Salih başkanım için bir şanstı. Yusuf başkanım için de daha yükselmiş bir şans olarak sürecek inşallah” dedi. Erdem, “Artık köhneliğinden, içine girildiğindeki kötü ortamdan, ‘melek girmez’ denilen bu mekan inşallah meleklerin de girdiği Allah’ın en şerefli varlığı insanların da mutlu oturduğu bir mekana dönüştü. Hayırlı olsun. Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve emeği olan herkese teşekkür ediyorum” cümlelerini sarf etti.

RÜŞTÜ BEY HANI DUALARLA AÇILDI

MHP Konya İl Başkanı Remzi Karaarslan, AK Parti Konya İl Yönetim Kurulu Üyesi Tevfik Tığlıoğlu, Cumhur İttifakı AK Parti Adayı Yusuf Kahraman, AK Parti İlçe Başkanı Muammer Sağlam, MHP ilçe Başkanı Mehmet Akif Dilber ve İLBANK Bölge Müdürü Sedat Yılmaz’ın da katıldığı programda konuşmaların ardından Rüştü Bey İş Hanı’nın açılışı dualarla yapıldı.

Akşehir’de AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi’nin açılışına da katılan Başkan Altay, ilçe esnafını da ziyaret ederek esnafa kolaylıklar dilerken alışveriş yapan vatandaşlarla da sohbet etti.

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