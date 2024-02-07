Başkan Altay depremzede vatandaşlarla buluştu

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 6 Şubat 2023’te Kahramanmaraş merkezli yaşanan ve 11 ilimizi vuran depremlerin birinci yılı dolayısıyla anma programlarına katılmak üzere gittiği Hatay’da, depremzede vatandaşlarla bir araya geldi.HATAY (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, asrın felaketinin birinci yılı dolayısıyla gittiği Hatay’da depremzede vatandaşlarla bir araya geldi.

Başkan Altay, ilk olarak Hatay’da; Konya Büyükşehir Belediyesi, Selçuklu, Karatay, Meram belediyeleri ile Konya Ticaret Odası, Konya Sanayi Odası ve Konya Ticaret Borsası’nın katkılarıyla hayata geçirilen 3. Etap Konteyner Kent’teki KOMEK Kurs Merkezi’ni ziyaret ederek, burada eğitim alan depremzede hanım kursiyerlerle sohbet etti.

Daha sonra Konya – Hatay Kardeşlik Çarşısı’nı ziyaret ederek esnaflara da hayırlı işler dileyen Başkan Altay, Hatay’da yaşanan acı günün izlerinin hala devam ettiğini ancak devletin tüm imkanlarıyla bu acıları dindirmek ve depremin yaralarını sarmak için ilk günden itibaren canla başla çalıştığını vurguladı.

Asrın felaketinin birinci yılı dolayısıyla deprem şehitlerini anmak için geldikleri Hatay’da depremzede vatandaşlarla da bir araya gelmekten büyük mutluluk duyduklarını kaydeden Başkan Altay, “Önce Konya Konteyner Kent’teki KOMEK Kurs Merkezi’mizden faydalanan depremzede hanım kardeşlerimizi daha sonra esnaflarımızı ziyaret ederek hasbihal etme fırsatı bulduk. Konya Büyükşehir Belediyesi olarak dayanışma ruhunu canlı tutmak amacıyla ne gerekiyorsa yapmaya devam ediyoruz. Hayatını kaybedenlere bir kez daha Allah’tan rahmet diliyorum. Rabbim bir daha böyle büyük acılarla milletimizi sınamasın” ifadelerini kullandı.