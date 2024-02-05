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Başkan Altay deprem şehitlerini andı

GÜNDEM 05.02.2024, 10:59
Başkan Altay deprem şehitlerini andı

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, asrın felaketi 6 Şubat depremlerinin birinci yılı dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak, “Depremler neticesinde hayatını kaybeden vatandaşlarımızı bir kez daha rahmetle anıyorum. Allah ülkemizi bir daha böyle ağır imtihanlarla sınamasın” dedi.KONYA (İGFA) -  Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, tüm ülkeyi yasa boğan 6 Şubat depremlerinin birinci yılı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Altay’ın mesajı şu şekilde:

“Geçtiğimiz yıl Kahramanmaraş merkezli yaşanan, 11 şehrimizde yıkıma sebep olan depremlerin ardından tam 1 yıl geçti. Ülke olarak tarihimizin en acı afetlerden biri olan 6 Şubat depremleri sonucu 50 bini aşkın vatandaşımız hayatını kaybetti, milyonlarca insanımız bu depremlerden bizzat etkilendi. Tarihimizin her döneminde olduğu gibi bu felakette de devlet-millet birlikteliğinin özünü dünyaya gösterdik. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere devletimizin tüm bakanları ve tüm kurumları, ilk andan itibaren teyakkuza geçerek depremzede kardeşlerimizin yanında oldu. Konya olarak bizler de hemşehrilerimizle birlikte ilk andan itibaren Hataylı kardeşlerimizin yaralarını sarmak ve bu kadim şehri yeniden ayağa kaldırmak için adeta seferberlik ilan ettik. Tüm gücümüzle ve imkanımızla Hataylı kardeşlerimizin yanında olduk.

Arama-kurtarmadan mobil yemek tırlarına, su temin ve kanalizasyon çalışmalarından mobil sağlık araçlarına, haberleşmeden insani yardıma kadar her alanda gece gündüz gayret ettik. Sanayi Odamız, Ticaret Odamız, Ticaret Borsamız, Selçuklu, Meram ve Karatay belediyelerimizle birlikte bin konteynerden oluşan konteyner kentlerde 4 binden fazla vatandaşa geçici barınma imkânı sağladık. MÜSİAD Konya Şubemiz ve Konya Sanayi Odamız işbirliğinde Narlıca’da 152 dükkândan oluşan Konya Bedesten’i inşa ederek esnaflara teslim ettik. Konya Büyükşehir Belediyesi olarak depremde yıkılan Habib-i Neccar Cami’sinin restorasyonunu üstlendik. Hatay’ın altyapısını yeniden inşa ettik. Bulduğumuz her fırsatta Hatay’ı ziyaret ederek, kardeşlerimizle bir araya gelmeyi ihmal etmedik; Hatay ile Konya arasında gönül köprüleri kurduk.

Bir yılı geride bıraktığımız şu süreçte enkazların kaldırıldığı, Hatay’ın ve depremden etkilenen şehirlerin yeniden inşa edildiği bir dönemdeyiz. Devletimiz 300 bin konut yapmak için büyük bir çaba içerisinde. Bir an önce yaraların sarılmasıyla ilgili tüm Türkiye seferber olmuş durumda. Bölgedeki insanımızın bir an önce güvenilir konutlara taşınması, ticari ve sosyal hayatın başlaması için büyük bir çaba harcanıyor. Geldiğimiz süreçte, tüm şehirlerimizde depreme en üst seviyede hazırlanmak için büyük gayret gösteriliyor. Dolayısıyla, seçimlerin arifesinde olduğumuz bu dönemde bütün belediye başkanlarımızın en önemli gündemi şehirlerini dirençli hale getirebilmek; başta deprem ve iklim değişikliği olmak üzere tüm felaketlere hazır hale getirebilmek olmalıdır.

Ülkemizdeki tüm vatandaşlarımızın da deprem konusunda önemli bir hassasiyet ortaya koyması büyük önem arz ediyor. Yüce Allah ülkemizi bir daha böyle ağır imtihanlarla sınamasın inşallah. Bu düşüncelerle 6 Şubat tarihli depremler neticesinde hayatını kaybeden kardeşlerimizi bir kez daha rahmetle anmak istiyorum. Mekânları cennet, makamları ali olsun. Tekrar aziz milletimize geçmiş olsun.

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