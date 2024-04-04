Başkan Altay'dan Şehir Hastanesi Köprülü Kavşağı'na inceleme

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, geçtiğimiz ay alttan geçişi sağlanan Şehir Hastanesi Köprülü Kavşağı’nın üst kısmındaki çalışmaların da tamamlanarak trafik akışının başladığını açıkladı.

KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından şehre kazandırılan Şehir Hastanesi Köprülü Kavşağı’nın alt geçidinden sonra üst kısmında da trafik akışı başladı.

Bütün etaplarıyla tamamlanarak hizmet vermeye başlayan köprülü kavşakta incelemeler gerçekleştiren Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya merkezde trafiği rahatlatmak adına hayata geçirdikleri çalışmalardan birisinin daha sonuna geldiklerini kaydetti.

Ramazan ayından önce alttan geçişi sağladıklarını anımsatan Başkan Altay, “Şu anda arkadaşlarımız yoğun bir çalışmayla bugün itibariyle üst taraftaki aydınlatma, asfalt ve yaya geçitleri dahil olmak üzere tüm işlemlerimizi tamamlamış oldular. Bugün itibariyle üst tarafı da açıyoruz. Ayrıca hemen hastanenin girişinde, ışıkların bulunduğu yerde yapmış olduğumuz yaya üst geçidinin de inşaatını tamamladık ve bunu da vatandaşımızın hizmetine sunmuş olduk” diye konuştu.

“ADLİYE-ŞEHİR HASTANESİ VE ŞEHİR HASTANESİ-YENİ SANAYİ SİTESİ RAYLI SİSTEM HATTINA BAŞLAYACAĞIZ”

Şehir Hastanesi Köprülü Kavşağı’nı yapmalarının temel nedenlerinden birinun Adliye’den başlayıp Şehir Hastanesi’ne kadar, Şehir Hastanesi’nden de Eski Sanayi ve Karatay Sanayi’nin taşınacağı Yeni Sanayi Sitesi’ne kadar gidecek raylı sistemin bağlantı hattını oluşturmak olduğunu kaydeden Başkan Altay, “Şu anda köprülü kavşak inşaatımızla birlikte buradaki ray imalatlarımızı da tamamladık. İnşallah en kısa sürede Adliye-Şehir Hastanesi, Şehir Hastanesi-Yeni Sanayi Sitesi raylı sistem hattına da başlayacağız. Zaten süreçlerini tamamlamıştık, Nisan ayı içerisinde Şehir Hastanesi-Yeni Sanayi Sitesi raylı sistem hattımızın da temelini atmış olacağız” ifadelerini kullandı.

“VATANDAŞIMIZIN HAYAT KALİTESİNİ ARTIRMAK ADINA ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Konya Modeli Belediyecilik anlayışıyla Konya’ya her alanda beş yılda önemli hizmetlerde bulunduklarını, bundan sonra da aynı kararlılık ve azimle şehrin sorunlarını çözmek, vatandaşların hayat kalitesini artırmak adına çalışacaklarını vurgulayan Başkan Altay, Şehir Hastanesi Köprülü Kavşağı’nın hayırlı olmasını diledi.

Başkan Altay köprülü kavşaktaki incelemenin ardından bölge esnafını da ziyaret ederek kolaylıklar diledi.