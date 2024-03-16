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Başkan Altay Bozkır Otogarı ve İtfaiye Merkezi’ni açtı

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim, Konya Büyükşehir Belediyesi’nin yapım çalışmalarını tamamladığı Bozkır Otogarı ve İtfaiye Merkezi’nin açılışını gerçekleştirdi. İlçeye gelen gidenleri Bozkır’a layık bir otogarda karşılama ve uğurlamayı gerçekleştirmiş olacaklarını belirten Başkan Altay, “Hemen yan tarafta yapmış olduğumuz itfaiye binası ise inşallah hiç ihtiyaç olmasın ama ihtiyaç olduğunda Bozkır’ın her yerine ulaşabilecek mesafede ve standart olarak Konya’mıza ve Bozkır’ımıza yakışan bir tesis oldu. Bu iki önemli tesis Bozkır’ımızda standartların yükselmesine vesile olacak” dedi.KONYA

GÜNDEM 16.03.2024, 17:34
Başkan Altay Bozkır Otogarı ve İtfaiye Merkezi’ni açtı

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim, Konya Büyükşehir Belediyesi’nin yapım çalışmalarını tamamladığı Bozkır Otogarı ve İtfaiye Merkezi’nin açılışını gerçekleştirdi. İlçeye gelen gidenleri Bozkır’a layık bir otogarda karşılama ve uğurlamayı gerçekleştirmiş olacaklarını belirten Başkan Altay, “Hemen yan tarafta yapmış olduğumuz itfaiye binası ise inşallah hiç ihtiyaç olmasın ama ihtiyaç olduğunda Bozkır’ın her yerine ulaşabilecek mesafede ve standart olarak Konya’mıza ve Bozkır’ımıza yakışan bir tesis oldu. Bu iki önemli tesis Bozkır’ımızda standartların yükselmesine vesile olacak” dedi.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından Bozkır’a kazandırılan Otogar ve İtfaiye Merkezi’nin açılışı Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim tarafından yapıldı.

Açılış programında konuşan AK Parti Bozkır İlçe Başkanı Hasan Hıncal, 31 Mart’tan sonraki yeni dönemde yapılacak hizmetlerle Bozkırlıların 7 gün 24 saat emrinde olacaklarını ifade etti.

MHP Bozkır İlçe Başkanı Ata Küçükduran, Cumhur İttifakı olarak Sadettin Saygı’nın sonuna kadar arkasında olduklarını vurguladı. 

BAŞKAN ALTAY’A TEŞEKKÜR ETTİ

Bozkır Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Bozkır Belediye Başkan Adayı Sadettin Saygı, “Büyükşehir Belediye Başkanımızla beraber Bozkır’ımıza güzel bir otogar ve itfaiye binası kazandırdık. Bozkır’ımızın ve Konya’mızın olduğu gibi Türkiye’nin gururusunuz sayın başkanım. Bozkır’a yapmış olduğunu hizmetler için çok teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

“İKİ ÖNEMLİ TESİSİN AÇILIŞINI GERÇEKLEŞTİRİYORUZ”

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, geçen hafta Seçim Koordinasyon Merkezi açılışı için baba ocağı Bozkır’da olduğunu anımsatarak, “Bu hafta yine Bozkır’ımızdayız ve iki önemli tesisin açılışını gerçekleştiriyoruz. Bozkır Otogarı ve yeni itfaiye binamız inşallah sizlerin hizmetine sunulmuş olacak” ifadeleriyle konuşmasına başladı.

“KONYA’MIZA VE BOZKIR’IMIZA YAKIŞAN TESİSLER OLDU”

Bozkır Otogarı ve İtfaiye Binası için seçilen alanın lojistik açısından çok önemli olduğunu belirten Başkan Altay, “Şehir içinde sorun oluşturan araçlarımız artık burada parklanma hem de yolcu iniş-binişinde sorun yaşamayacak. Ayrıca Bozkır’a gelen ve giden vatandaşlarımızın hizmetine, Bozkır’a layık bir otogarda karşılama ve uğurlamayı gerçekleştirmiş olacağız. Hemen yan tarafta yapmış olduğumuz itfaiye binası ise inşallah hiç ihtiyaç olmasın ama ihtiyaç olduğunda Bozkır’ın her yerine ulaşabilecek mesafede ve standart olarak Konya’mıza ve Bozkır’ımıza yakışan bir tesis oldu. Önceki alanda maalesef itfaiye araçlarımızı don tehlikesinden dolayı kışın boş tutmak zorunda kalıyorduk. Çalışma arkadaşlarımız da yeterli imkanlara sahip değillerdi. Bu iki önemli tesis Bozkır’ımızda standartların yükselmesine vesile olacak. Hayırlı olmasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

“ULAŞIM FİYATLARINI YÜZDE 50 DÜŞÜRDÜK”

Ulaşımla ilgili yapılan çalışmaya değinen Başkan Altay, “En büyük şikayetlerden birisi de ulaşım fiyatlarıyla ilgili konuydu. 1 Mart itibariyle uygulamaya başladığımız çalışma için esnafımıza da teşekkür ediyorum. Kalan kısmı Büyükşehir Belediyemizden mazot desteği olarak karşılanmak üzere ilçelerimizdeki tüm ulaşım fiyatlarını yüzde 50 düşürmüş olduk” diye konuştu.

BAŞKAN ALTAY BOZKIR’A OTEL VE YENİ SANAYİ SİTESİ YAPACAKLARININ MÜJDESİNİ VERDİ

Şimdi yeni bir dönemde olduklarını vurgulayan Başkan Altay, “Bozkır’ımızın eksiklerini biliyoruz. Bozkır’ımıza yakışır bir otel inşaatına en kısa sürede başlayacağız inşallah. Hem toplantıları yapacağımız hem de sizin düğünlerinizi, kına gecelerinizi, asker uğurlamalarınızı yapabileceğiniz Bozkır’a yakışır bir düğün salonunu 5 yıl içinde ilçemize kazandıracağız inşallah. Ayrıca Büyükşehir Belediyemize kazandırılan alanda özellikle şehir dışında yaşayan üreticilerimizin Bozkır’ımıza geri dönüş sağlamaları için yeni sanayi dükkanlarının da yapımına en kısa sürede başlayacağız. Bakın 5 yıl içinde Bozkır’ın, Bozkır’ın mahallelerinin çehresinin nasıl değiştiğine hepimiz şahit olduk. İnşallah aynı takım tekrar bir 5 yıl daha şehrimize hizmet etmek istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun, tesislerimiz hayırlı olsun. Yapımında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Başkan Altay konuşmasının sonunda ise tüm Bozkırlıları Pazar günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Konya’da saat 14.30’da gerçekleştireceği mitinge davet etti.

AK Parti Konya İl Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Fidan, Ahırlı Belediye Başkanı İsa Akgül, Yalıhüyük Belediye Başkanı Hasan Koçer ve Güneysınır Belediye Başkanı Ahmet Demir’in de katıldığı programda konuşmaların ardından Bozkır Otogarı ve İtfaiye Merkezi’nin açılışı gerçekleştirildi.

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