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Başkan Alim Işık'tan kütüphane çalışmasına yakın takip
GÜNDEM 22.07.2023, 13:00
Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, yaşlı gündüz bakımevi, kapalı otopark ve modern donatılarıyla şehir adına çok önemli bir fonksiyonu üstlenecek olan Kütüphane ve Kültür Merkezi inşaatındaki çalışmaları inceledi.KÜTAHYA (İGFA) - Proje alanındaki çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, projenin son durumunu inceleyerek çalışanlara işlerinde kolaylıklar diledi
Tamamlandığında kapalı otopark, yaşlı gündüz bakımevi, sergi alanları, kafeterya ve kütüphane gibi modern donatılar yer alacak proje önemli bir eksiği kapatıp şehir için önemli bir kültür alanı oluşturacak.
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