Başkan Alim Işık'a anlamlı ödül

Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, KENT & BAŞKAN Dergisinin tüm Türkiye’de yapmış olduğu online anket sonucu “İKAMET KART PROJESİ” ile KENT & BAŞKAN ödülüne layık görüldü.KÜTAHYA (İGFA) - KENT & BAŞKAN ödülüne İKAMET KART projesi ile Türkiye’de ilk ve tek olmak üzere birçok uygulamayı günlük hayatın içine sokan Kütahya Belediyesi, Kent ve Başkan Dergisinin Kayseri’de düzenleyeceği törende ödüle layık görüldü. Kent ve Başkan Dergisi tarafından organize edilen ve Türkiye’nin her noktasından on binlerce vatandaşın oy kullandığı ödül programında, Kütahya Belediyesi İKAMET KART projesi ile ödül aldı.

İKAMET KART PROJESİ ile İkamet Kart sahibi öğrencilerin tüm ulaşım hatlarında yüzde 15 indirim hakkından yararlanacak. Su faturalarında belediyemize yüzde 25 indirimli su faturası ödeyecek. Üniversitemiz ile yurtlar arasında çalışan 16 nolu hatta yüzde 25 indirim olacak. Esnaf odaları birliğine kayıtlı odalar ile Kütahya Ticaret ve Sanayi odasına ve Kütahya Ticaret Borsası ile yapılan protokoller kapsamında esnaf odalarında yüzde 30, Ticaret Odası ve Ticaret Borsasında yüzde 5 ile 20 arasında meslek gruplarının taahhüt ettikleri indirimler kapsamında gönüllülük esasıyla buralarda yaptıkları alışverişlerde ilgili meslek odalarının taahhüdü doğrultusunda indirimden yararlanacaklardır.

Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, açıklamasında bu ödülün Kütahya’yı onurlandırdığını ve gururlandırdığını ifade etti. Bu şehir bu proje ile gençlerimizle tam bütünleşecek ve şehrimiz hak ettiği yere en kısa sürede gelecektir” dedi.