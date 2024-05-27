Başkan Alemdar vatandaşa meclisin kapısını açtı

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar’ın bir süre önce müjdesini verdiği Vatandaş Meclisi buluşmaları başladı. Alemdar, "Bu şehrin yarınlarına 1 milyon Sakaryalı ile birlikte mühür vuracağız. Belediyeler milletin evidir, kapımız da sonuna kadar açıktır” dedi. Vatandaşların fikirlerini, projelerini ve taleplerini dinleyen Başkan Alemdar, tüm talepleri tek tek not aldı.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, şehirde bir farkındalık oluşturmak ve vatandaşların hayal ettiği şehri en hızlı şekilde inşa edip dönüştürmek için Büyükşehir Vatandaş Meclisi'nin kapılarını açacaklarını açıklamıştı.

Sakaryalıların taleplerini paylaştığı meclisin ilk oturumu Büyükşehir’in merkez binasında Başkan Yusuf Alemdar'ın da katılımıyla gerçekleştirildi.

VATANDAŞ TALEPLERİNİ ANLATTI

Meclis salonundaki programda Büyükşehir Belediyesi bürokratları da hazır bulundu. Şehrin dört bir yanından gelen vatandaşlar, esnaflar ve STK temsilcileri mecliste notlarını ileterek, çözülmesini istedikleri konuları dile getirdi. Başkan Alemdar, talepleri tek tek not aldı.

"BELEDİYELER MİLLETİN EVİDİR"

Sakarya’nın tamamına en iyi hizmeti sunmak için vatandaşlarla etkin bir iletişim kuracaklarını söyleyen Alemdar, "Daha önce her platformda birçok kez şehrin geleceği için herkesin fikrine, düşüncesine ihtiyacımız olduğunu ifade ettim. Şehrimizi birlikte yönetmek, geleceğimize birlikte mühür vurmak için ulaşılmayan veya görülmeyen olmamak için herkesin özgürce istek, talep ve şikayetlerini dinlemek için vatandaş meclisini organize ettik. Belediyeler milletin evidir." dedi.

"AÇIK YÜREKLİLİKLE DİNLEYECEĞİZ"

Alemdar, bu meclisi şehirde yaşayan herkese dokunabilmek için kurdukların ifade ederek şöyle dedi: "Herkese dokunabilmek için vatandaş meclisimizin kapıları hep açık olacak. Bugün ilk mecliste sizleri dinlemek yapılması gerekenleri birlikte yapmak için buradayız. Bürokratlarımız burada. Herkesin açık yüreklilikle düşüncelerini dinlemeye çekinmeden konuşmaya hazırız. Taleplerinizi not alacağız. Bu notlar sonunda taleplerinize ilgili yöneticilerim en kısa sürede dönüş yapacak.”

Sakarya'da yaşayan tüm vatandaşlar, Büyükşehir Vatandaş Meclisi'ne katılarak fikirlerini ifade ederek çözüm taleplerini sunabilecek.