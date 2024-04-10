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Başkan Alemdar, şehirle bayramlaştı

Şehirde düzenlenen bayramlaşma programlarına katılan Başkan Alemdar, “Ramazan Bayramımız mübarek olsun Bayramlar, kardeşliktir, sevgidir, hoşgörüdür, birlikteliktir, dayanışmadır Rabbim birlik ve beraberlik içerisinde nice bayramlara ulaşmayı nasip etsin Hayırlı bayramlar Sakarya” dedi

GÜNDEM 10.04.2024, 15:43
Başkan Alemdar, şehirle bayramlaştı

Şehirde düzenlenen bayramlaşma programlarına katılan Başkan Alemdar, “Ramazan Bayramımız mübarek olsun. Bayramlar, kardeşliktir, sevgidir, hoşgörüdür, birlikteliktir, dayanışmadır. Rabbim birlik ve beraberlik içerisinde nice bayramlara ulaşmayı nasip etsin. Hayırlı bayramlar Sakarya” dedi.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Ramazan Bayramı dolayısıyla düzenlenen bayramlaşma programlarına katıldı. Sakarya Valiliği ile Büyükşehir Belediyesi ortaklığıyla Ormanpark’ta gerçekleştirilen toplu bayramlaşma töreninde şehir protokolü ve vatandaşlar yer aldı.

Bayramlaşma programında Vali Yaşar Karadeniz, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, TMBB KEFEK Başkanı Çiğdem Erdoğan, MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül, Milletvekilleri Lütfi Bayraktar, Murat Kaya, Ali İnci, siyasi parti temsilcileri, ilçe belediye başkanları, rektörler, il müdürleri, STK temsilcileri, meclis üyeleri, muhtarlar, bürokratlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

RAMAZAN BAYRAMI MÜBAREK OLSUN

Şehir protokolü ve vatandaşlarla bayramlaşan Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, bayramların birlikteliği kuvvetlendiren, kardeşliği pekiştiren çok özel zamanlar olduğunu ifade ederek, vatandaşların Ramazan Bayramı’nı tebrik etti. Alemdar, daha sonra AK Parti İl Başkanlığı’nda teşkilat mensupları ve partililerle bayramlaştı. Başkan Alemdar, birlik ve beraberlik içerisinde nice bayramlara ulaşmayı temenni etti.

STK’LARDA BAYRAM BULUŞMASI

Başkan Yusuf Alemdar, bayramlaşma programlarına sivil toplum kuruluşlarıyla devam etti. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, TBMM KEFEK Başkanı Çiğdem Erdoğan, Milletvekilleri Lütfi Bayraktar, Ertuğrul Kocacık ile birlikte SESOB Başkanı Hasan Alişan ve esnaflarla bayramlaşan Başkan Alemdar, daha sonra Sakarya Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Yusuf İlkhun ve yönetiminin bayramını tebrik etti. Başkan Alemdar, Sakarya Yerel Kültür Derneği’nin bayramlaşmasında kültür dernekleriyle birlikteliklerinin devam edeceği mesajını verdi.

ALEMDAR, İŞ DÜNYASIYLA BAYRAMLAŞTI

Programlarına Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası ile devam eden Alemdar, burada SATSO Başkanı Akgün Altuğ, Meclis Başkanı Erdem Ercan ve oda mensuplarıyla bayramlaştı. Ardından MÜSİAD bayramlaşmasına katılan Başkan Alemdar, MÜSİAD Sakarya Şube Başkanı İsmail Filizfidanoğlu ve üyelerinin bayramlarını tebrik etti. İş dünyası ile birlikte çalışmaya devam edeceklerinin altını çizen Alemdar, şehrin tamamını Sakarya ortak paydasında buluşmaya davet etti.

 

MUHTARLAR FEDERASYONU’NA BAYRAM ZİYARETİ

Sakarya Muhtarlar Federasyonu’nda düzenlenen bayramlaşma programına Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, TBMM KEFEK Başkanı Çiğdem Erdoğan, Milletvekilleri Lütfi Bayraktar, Ertuğrul Kocacık, Murat Kaya ile birlikte katılan Başkan Alemdar, yeni seçilen ve güven tazeleyen muhtarları tebrik ederek, bayramlarını kutladı. Muhtarlarla uyum içerisinde çalışmaya devam edeceklerini belirten Başkan Alemdar, Muhtarlar Federasyonu Başkanı Erdal Erdem ve dernek başkanları nezdinde tüm muhtarlara başarılar diledi.

İLÇELERDE BAYRAM SEVİNCİ

Serdivan Belediyesi’nde gerçekleşen bayramlaşma programına katılan Başkan Alemdar, Serdivan Belediye Başkanı Osman Çelik ve belediye çalışanlarının bayramını tebrik etti. Alemdar, daha sonra MHP İl Başkanlığı’nda MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül, MHP İl Başkanı Oğuz Alkaş ve parti mensuplarının bayramını kutladı. Alemdar, AK Parti Adapazarı İlçe Başkanlığı’nın bayramlaşma programına da katıldı. Burada Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, İlçe Başkanı Samet Çağlayan ve teşkilat mensuplarıyla bayramlaşan Alemdar, nice bayramlar diledi.

HEP BİRLİKTE NİCE BAYRAMLARA

Ramazan Bayramı’nın acı ve gözyaşının hakim olduğu Gazze başta olmak üzere tüm insanlığa barış, huzur ve esenlik getirmesini temenni eden, vatandaşların bayramını kutlayan Başkan Alemdar, “Bayramlar, kardeşliktir, sevgidir, hoşgörüdür, birlikteliktir, dayanışmadır. Rabbim birlik ve beraberlik içerisinde nice bayramlara ulaşmayı nasip etsin. Bayramda büyüklerimizi ziyaret edelim, küçüklerimizi sevindirelim. Bayram sevincini güzelliklerle zenginleştirelim.” dedi.

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