Başkan Aktaş’a Gürsu’da sevgi seli

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Gürsu Kent Meydanı’nda binlerce vatandaş tarafından karşılandı. Buluşmada konuşan Başkan Aktaş, Güney Çevre Yolu’nun yıl sonuna kadar bitirileceğinin müjdesini verdi.BURSA (İGFA) - Bursa’da altyapıdan ulaşıma, kültürden spora kadar pek çok alanda çalışmayı hayata geçiren ve yeni döneme dair vizyon projelerini açıklayan Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Bursa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Alinur Aktaş, Gürsu ‘da kendisini bekleyen coşkulu kalabalığa seslendi. Gürsu Kent Meydanı’nda yapılan vatandaş buluşması programına Başkan Aktaş’ın yanı sıra Bursa Milletvekili Efkan Ala, Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, MHP İl Başkan Yardımcısı İsmail Şenol ve binlerce vatandaş katıldı.

ALTERNATİF YOLLAR ÇARE OLACAK

Geride kalan beş yıl içerisinde çok önemli projeleri hayata geçirdiklerini söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Güney Çevre Yolu’nun yıl sonuna kadar tamamlanacağını söyledi. Gürsu’nun en hızlı büyüyen ilçelerden olduğunun da altını çizen Başkan Aktaş; “Hiçbir kompleksimiz yok. Acaba bu kutlu şehre nasıl hizmetkar olabiriz ? Onun hesabı içerisindeyiz. Pandemiye, yangınlara, sellere rağmen, Depremle alakalı ülke ekonomisine olan yansımalara rağmen şükürler olsun beş yılda güzel işlere imza attık. Gürsu bizim en hızlı büyüyen ilçelerimizden bir tanesi. Gürsu'nun sağlıklı bir şekilde büyümesi lazım, yeni yollar açılması lazım. Gürsu'ya ana caddeden giriş sorunlu. Orada bir kavşak uygulaması yaptık ama yeterli mi? Değil. Aslında sorunu sadece Gürsu özelinde değil, Bursa genelinde halletmek zorundayız. Burada alternatif yollar açmak lazım. Nihayetinde bununla alakalı bir proje çalıştık. Işte şimdi Kestel'den başladık. Değirmenönü, Karapınar, Yiğitler, Yetmibeşinci Yıl, Esenevler, ta ki Gökdere’ye kadar bu yolu çıkaracak üç gidiş,üç gelişli yol bu yıl sonuna kadar bitiyor. Bir de kuzey koridoru var Gürsu'dan başlayıp Şirinevler'i ve diğerlerini içine alıp mevcut yola alternatif. Yani biz üç tane koridordan Bursa'nın girişini sağlayacağız ve dikey yolları da açacağız. Çok uzun zaman değil. Artık yüzdük yüzdük kuyruğuna geldik” diye konuştu.

“GÜÇLÜ OLMAK ZORUNDAYIZ”

Programda konuşan Bursa Milletvekili Efkan Ala birlik ve beraberliğe dikkat çekti. Türkiye’yi en kalkınmış ülkeler arasında olmasını hedeflediklerini söyleyen Efkan Ala; “Hepimiz Aynı dili konuşuyoruz. Yüreğimiz aynı şekilde çarpıyor. Türkiye güçlü olmak zorundadır. Türkiye Cumhuriyeti'nin ikinci yüzyılında Türkiye Yüzyılı vizyonunu ortaya koyduk. Dünyanın en gelişmiş, en kalkınmış, en güçlü on ülkesi arasına Türkiye'yi sokmak zorundayız. Onun için güçlü olmalıyız. Gönül coğrafyamızda var olmak, yardım etmek için Türkiye güçlü olmak zorunda” ifadelerini kullandı.

“ÇALIŞTIK, ÜRETTİK, BAŞARDIK”

Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık ise 25 proje sözü verdiklerini ve bunun iki katı projeyi tamamlayarak Gürsu’da yaşayan vatandaşların hizmetine sunduklarını söyledi. Tamamladıkları bir çok projenin yurt içi ve yurt dışından ödüller aldığını da hatırlatan Mustafa Işık, “Çalıştık, ürettik ve başardık. 25 proje verdik. Cenabı Allah nasip etti, Büyükşehrimizden aldığımız desteklerle, bakanlığımızdan aldığımız desteklerle Avrupa Birliği'nden aldığımız desteklerle elli projemizi bitirdik. Sizlerden aldığınız destekle çalıştık. Birçok projemiz hem Türkiye'ye örnek oldu hem de Avrupa'dan ödül aldı. Seçim beyannamemizin yüzde yüzünü değil, yüzde iki yüzünü yaparak size layık olmaya çalıştık. Birçok projeyi Büyükşehir Belediyesi’nin sayesinde kazanmış olduk. Sizlerde görüyorsunuz, Gürsu’yu nereden aldık, nerelere getirdik . Sizlerden aldığınız destekle, sizlerden aldığımız hayır dualarla ve büyüklerimizden aldığımız desteklerle gerçekleştirdik. İnşallah sizlerin destekleriyle yine başaracağız” dedi.

AK Parti Bursa il Başkanı Davut Gürkan’da coşkulu kalabalığa katılımlarından dolayı teşekkür etti.