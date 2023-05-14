Başkan Aktaş: Vatandaşın kararı başımızın üstünde

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, oyunu Cumhuriyet Anadolu Lisesi’nde kullandı. Başkan Aktaş, “Halkımızın yoğun bir ilgi, alakası olduğunu görüyoruz. Vatandaş ne derse başımızın üzerindedir” dedi.BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 13. Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimlerinde, oyunu Cumhuriyet Anadolu Lisesi’ndeki 1056 numaralı sandıkta kullandı. Oy kullanmaya eşi Sevinç, oğlu Safa Hilmi ve kızı Sıla Aktaş ile birlikte gelen Başkan Aktaş, vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılandı.

Seçimlerin öncelikle hayırlı olmasını dileyen Başkan Aktaş, “Demokrasinin gereği olarak bugün herkes sandık başına gitti ve tercihlerini yaptı. Ben de eşim, oğlum ve kızımla geldim. Kızım ilk oyunu kullandığı için onun ayrı bir heyecanı var. Seçim sürecinde her siyasi parti sahada gezdi, derdini, heyecanını anlattı. Biz de yaptıklarımızı, yapacaklarımızı anlattık. Nihayetinde kararı millet verecek. Herkesin 1 tane oyu var. Sandık görevlerinden edindiğim bilgi, katılım çok iyi. Hatta bazı sandıklarda saat 11.00 itibariyle yüzde 80 katılım sağlandığı söyleniyor. Bu da halkımızın yoğun ilgi, alakası olduğunun bir göstergesi açıkçası. Ben zerre miskal şüphe etmiyorum. İnşallah Cumhurbaşkanımız ve Cumhur İttifakı muvaffak olacak ama vatandaş ne derse başımızın üzerindedir” diye konuştu.