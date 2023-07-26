Başkan Akgün: “İstanbul’u depreme hazırlamak zorundayız”

İstanbul Büyükçekmece’de beklenen Marmara depremine karşı kentsel dönüşüm çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Büyükçekmece'de Atatürk Mahallesi’nde riskli olduğu tespit edilen 5 blok, 44 bağımsız bölümden oluşan yapılar kentsel dönüşüm projesi kapsamında belediye ekiplerinin gözetiminde yıkıldı.

Teknik ekibi ile birlikte kentsel dönüşüm yıkımına katılan Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, Adana’da meydana gelen 5.5 büyüklüğündeki depremi anımsatarak, “Kulağımız deprem ve depremle ilgili olaylarda. Beynimiz, gözümüz depremle ilgili hazırlık projelerini tamamlamakta. Büyükçekmece Belediyesi olarak her gün depreme dayanıksız binaları yıkmaya devam ediyoruz. Adana halkımıza geçmiş olsun. Bütün belediye başkanları kentsel dönüşümü yerinde veya nasıl yapıyorsa ısrarla devam ettirerek Marmara bölgesini ve özellikle İstanbul’u depreme hazırlamak zorundayız. İstanbul yıkılırsa Türkiye yıkılır” dedi.

“BUGÜNE KADAR 42 BİNDEN FAZLA KONUTU YENİLEDİK”

1999 Marmara depreminin ardından depreme hazırlık konusunda seferberlik başlatan Büyükçekmece Belediyesi, belediye ve vatandaş işbirliğiyle bugüne kadar 40 binin üzerinde konutu yıkarak yerlerine depreme dayanıklı modern yapıların inşa edilmesine öncülük ettiklerini anlatan Başkan Akgün, beklenen İstanbul depremine karşı kentsel dönüşüm çalışmalarının hız kazandığı Büyükçekmece’de, deprem riski taşıdığı tespit edilen 5 blok ve 44 bağımsız bölümden oluşan yapıların belediye ekiplerinin gözetiminde yıkıldığını kaydetti.

Başkan Akgün, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın kentsel dönüşümün hızlandırılması adına İstanbul’daki 39 belediyenin teknik personeli ile gerçekleştirdiği toplantıya da dikkati çekerek, müteahhit, vatandaş, belediye, Büyükşehir Belediyesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve devletin diğer unsurlarının yanı sıra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da bu işe hız vermesi konusundaki eylem ve söylemlerinin önemli olduğunu söyledi.