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Başkan Akgün: "160 binden fazla insanımızın canını kurtardık"

GÜNDEM 16.02.2024, 16:38
Başkan Akgün: "160 binden fazla insanımızın canını kurtardık"

Beklenen İstanbul depremi öncesi kentsel dönüşüm çalışmalarını hız kesmeden sürdüren Büyükçekmece Belediyesi, deprem riski taşıyan yapıları kentsel dönüşüm projesi kapsamında yıkmaya devam ediyor.Erdoğan DEMİR / İSTANBUL (İGFA) - Bugüne kadar 50 binden fazla konutun kentsel dönüşüm kapsamında yıkılarak yenilendiği Büyükçekmece’de 33 bağımsız bölümden oluşan 4 binanın yıkımına belediye – vatandaş işbirliğiyle başlandı.

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün ve Rumeli Üniversitesi Öğretim Görevlisi Başkan Danışmanı Prof. Dr. İlhan Osmanşahin’in katılımıyla gerçekleşen yıkımlarda aynı zamanda da bölgede kentsel dönüşüm kapsamında devam eden inşaatlar denetlendi.  

“SADECE ÖNÜMÜZÜ KAPATAN İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ’DİR”

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, kentsel dönüşüm çalışmalarının hız kesmeden sürdürüldüğünü belirterek şu açıklamayı yaptı: “Ada bazında kentsel dönüşüme devam ediyoruz Büyükçekmece’de. Bugün 4 blok yıkıyoruz ve aynı zamanda inşaatları kontrol ediyoruz. Vatandaşımızın canını kurtarmak en önemli işimiz olduğuna göre Büyükçekmece’deki eski binaların tamamını yıkıp yenisini yapıncaya kadar uyumayacağız. Büyükçekmece’de güzel bir sistem işliyor. Diyoruz ki vatandaşlara; yan komşuna bak bakalım onlar kentsel dönüşümü tamamladılar. Onların evlerine gidin, müteahhitlerinin kim olduklarını öğrenin. Memnunlar mı değiller mi? Müteahhitlerinden memnularsa aynı müteahhitle devam edin. Eksikler, yanlışlar, fazlalıklar neyse onları öğrenin. Yani müteahhit vatandaş işbirliğini önce komşundan başlat. Onların tecrübesinden istifade edin. 51 bin konutu yeniledik şu ana kadar. 160 binden fazla insanımızın canını kurtardık. 2029’a kadar Büyükçekmece’de kentsel dönüşümü tamamlayacağız. Sadece önümüzü kapatan İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’dir. Kumburgaz sahili, Tepecik, Türkoba ve Çayırlar’nın imar planlarını İBB Meclisi çıkartmadığı için bu vatandaşların kentsel dönüşümüne giremedik.”

Başkan Akgün, tüm belediyelere örnek olacak bir proje olan Büyükçekmece Belediyesi Beton ve Zemin Laboratuvarı’nı kurduklarını da söyledi. Belediye kurulan laboratuvar sayesinde zemin ve beton etütlerini çok daha sağlıklı ve güçlü biçimde yapacak.  

“HERKES ELİNDEN GELEN GAYRETİ GÖSTERİYOR”

Deprem bilimci Rumeli Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve Başkan Danışmanı Deprem Bilimci Prof. Dr. İlhan Osmanşahin, Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün’ün danışmanlığını yaptığını belirterek; “Tabi kendi konumda depremde ve kentsel dönüşümle ilgili destek vermeye çalışıyorum. Bugün baktığımızda İstanbul da kentsel dönüşümün öncülüğünü yapan ilçe olarak yürüdüğümüzü söyleyebiliriz. Bu bölge için tabi ki bizim bu merkezi kısımda Büyükçekmece’nin merkez mahallelerinde kentsel dönüşüm çalışmaları aşağı yukarı yüzde 70’i aşmış durumda, 50 binin üzerinde 60 bine yakın hatta konut yenilendi. Tabi bu yenileme sadece binaların sağlamlaştırılması açısından değil kentin vizyonu açısından da altyapı açısından da iyi yürütülmeye çalışılıyor. Yakın bir zamanda kontrollerinde daha güçlü bir şekilde hayata geçirilmesi adına laboratuvar da devreye girecek beton ve zemin laboratuvarı, sıkı kontrol tabi ki ilgili çalışanların da kurallar dışına çıkmaması açısından çok önemli, böyle bir kontrolün sıkı bir kontrolün yapılıyor olduğunu bilmek tabi insanların düzgün bir şekilde çalışmalarına devam etmesinde çok önemli. Biz şu aşamada bilgilendirmeye de çok önem veriyoruz. Mahallelerimiz de ayrı ayrı toplantılar düzenleyip bilgi aktaracağız. Depreme dirençli bir kent yaratmak için herkes, ilgili herkes elinden gelen gayreti gösteriyor bundan halkımız emin olsun” şeklinde konuştu.

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