Başkan Akbilek: Asbest tehlikesini en aza indirelim

Adıyaman İnternet Gazetecileri Cemiyeti Başkanı Mehmet Cihan Akbilek; 6 Şubat'ta dünyası başlarına yıkılan vatandaşlar, hayatta kalmalarına sevinirken yıllar sonra karşılaşacakları hastalığın farkında ve hiçbir önlem alınmamasına da tepkili.ADIYAMAN (İGFA) - Adıyaman İnternet Gazetecileri Cemiyeti Başkanı Mehmet Cihan Akbilek, deprem bölgesinde enkaz kaldırma çalışmalarının başlamasıyla birlikte moloz yığınlarının rastgele alanlara boşaltılmasından, güvenli ve uygun şartların sağlanmamasından endişe ettiklerini söyledi.

Depremin üzerinden aylar geçmesine rağmen temel ihtiyaçların karşılanması noktasında eksiklikler ve aksaklıklar devam etse de uzmanların dikkat çektiği ve uyarılarda bulunduğu asbeste maruz kalan bir kişinin kansere yakalanma riski normal insandan 5 kat daha fazla olduğunu belirten Akbilek, "Bir de sigara içiyorsa 55 kat artıyor. Bunun dışında akciğer zarının tutulumu, akciğer zarında plaklar, akciğer zarı kanserini tetikliyor. Çünkü asbest liflerine maruz kalmayla bu belirtilerin ortaya çıkması arasında geçen süre 10 ila 30 yıl olabilir. Belki 40 yıla kadar uzayabilir. Yani bugün genç olan bir vatandaşımız bundan 15 yıl sonra akciğerinde rastlantısal hiçbir klinik bulgusu olmadan birtakım plaklarla, akciğer grafisi sorunlarıyla karşılaşabilir. Ve bir süre sonra da akciğer zarı kanseri ya da akciğer kanserine neden olmuş olacak. Dolayısıyla ciddi hak kayıpları yaşanacak göz göre göre gelen ikincil afetler olacak gibi görünüyor" dedi.

Enkaz yıkımlarında yeterince sulama yaparak çıkacak olan asbest tozunun tozu en aza indirilebileceğini kaydeden Akbilek, "Yıkılan yerlerin üzerine toprak serilerek çocukların enkaz atıkları ile teması engellenebilir, hatta yıkılan yerlere kırmızı toprak serilerek üstleri çimlene bilir. Hem tehlikesiz hem de estetik bir görüntüye kavuşur. İnsanlar Maske kullanılmaya zorlanmalı tıpkı pandemi döneminde olduğu gibi. Molozların döküldüğü alandaki yağmur suları kesinlikle ve kesinlikle içme suyuna karışmamalı. Eğer bu ve buna benzer tedbirler alınmaz ise yıllar sonra çocuklarımız, sevdiklerimiz, kendimiz maalesef soluduğumuz ASBEST yüzünden canlarından olacaklar" diye konuştu.