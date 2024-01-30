Başkan Akagündüz: "3600 ek gösterge seçimden önce yasalaşmalıdır"

Türkiye Kamu-Sen Manisa İl Temsilcisi ve Türk Sağlık-Sen Manisa Şube Başkanı Aydın Akagündüz, memur emeklilerinin, aylık bağlama oranlarının düşüklüğü ve tüm ödemelerin emekliliğe sayılmamasından dolayı mağduriyet yaşadığını söyledi.MANİSA (İGFA) - Memur emeklilerinin, aylık bağlama oranlarının düşüklüğü ve tüm ödemelerin emekliliğe sayılmaması nedeniyle büyük bir mağduriyet yaşadıklarını söyleyen Türkiye Kamu-Sen Manisa İl Temsilcisi ve Türk Sağlık-Sen Manisa Şube Başkanı Aydın Akagündüz "Türkiye Kamu-Sen olarak bu mağduriyetin giderilmesine yardımcı olacak en büyük unsurun ek gösterge rakamlarının yeniden düzenlenmesi olduğunu ifade etmiş, bu doğrultuda tüm kamu çalışanlarının ek gösterge rakamlarının adil bir biçimde düzenlenmesi gerektiğini ısrarla vurgulamıştık" dedi.

Başkan Aydın Akagündüz "Bazı meslek mensuplarının ek gösterge rakamlarını 3600’e yükselten kanun çalışmaları esnasında, kamu çalışanları arasında ek gösterge bakımından yapılacak istisnanın yeni adaletsizlikler doğuracağını belirtmiş, 1. dereceye gelen tüm memurların ek göstergelerinin 3600’e yükseltilmesi yoluyla özellikle memur emeklilerinin sorunlarının bir nebze olsun çözülebileceğini ifade etmiştik. Bu doğrultuda hazırladığımız kanun önerisini de yetkililerle paylaşmıştık. 2023 yılındaki seçim sürecinde hem dönemin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin hem de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 1. dereceye gelen tüm memurların ek gösterge rakamlarının 3600’e yükseltileceğini dile getirmişti. Ek gösterge bilhassa memur emeklilerinin maaşlarını doğrudan ilgilendirdiği için emekli maaşlarının belirlenmesi bakımından hayati öneme sahiptir. Milyonlarca memur ve emekli Cumhurbaşkanımızın sözünün hayata geçirilmesini beklemektedir. Aylık 14 bin 800 TL düzeyinde maaşla ailesini geçindirmeye çalışan memur emeklilerimiz için ek gösterge düzenlemesi öncelikli olarak bir an önce gerçekleştirilmelidir. 7. Dönem Toplu Sözleşme Görüşmeleri sonucunda bu yönde çalışma yapılacağı da karar altına alınmış olmasına rağmen şu ana kadar atılmış somut bir adım bulunmamaktadır. Talebimiz ve beklentimiz verilen sözlerin tutulması ve 1. dereceye gelen tüm memurların ek göstergelerinin 3600’e yükseltilmesi için gerekli yasal çalışmanın yerel seçimler öncesinde TBMM gündemine getirilmesi yönündedir. Sayıları milyonu bulan çalışan ve emeklimizin umutları başka bahara bırakılmamalı, ek gösterge konusu yapılacak düzenleme ile artık gündemden tamamen çıkarılmalıdır" şeklinde konuştu.