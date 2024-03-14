Başkan Adayı Büyükgöz taksicileri ağırladı

Yerel seçim çalışmalarına 7/24 ara vermeden devam eden ve toplumun her kesiminden vatandaşlarla bir araya gelen Cumhur İttifakı Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, ilçede hizmet veren taksi şoförleriyle sahur programında buluştuKOCAELİ (İGFA) - Cumhur İttifakı Gebze Belediye Başkan Adayı Zinnur Büyükgöz, yerel seçim çalışmalarına 7/24 ara vermeden devam ediyor. Topumun hemen hemen her kesiminden vatandaşlarla bir araya gelmeye özen gösteren Belediye Başkan Adayı Büyükgöz, Gebzeli taksicilerle sahurda buluştu. Gebze Şoförler Odası Başkanı Necati Kaya ve ilçede hizmet veren taksi şoförlerinin konuk olduğu sahur programına Cumhur İttifakı Gebze Belediye Başkan Adayı Zinnur Büyükgöz, AK Parti Gebze İlçe Başkanı Recep Kaya, teşkilat mensupları da katıldı.

ALLAH HEPSİNDEN RAZI OLSUN

Taksi emektarlarından Cumhur İttifakına destek isteyen Başkan Adayı Büyükgöz yaptığı açıklamada, “Günün her saatinde, yaz-kış demeden kentimize hizmet eden değerli taksici esnafımızla bir araya gelerek sahurumuzu yaptık. Katılımlarından ötürü tüm kardeşlerime teşekkür ederim. Allah, tuttuğumuz oruçları ve tüm ibadetlerimizi kabul buyursun inşallah” ifadelerini kullandı. Taksici esnafları da konuk severliğinden ötürü Başkan Adayı Büyükgöz’e teşekkür ederek seçim çalışmalarında başarılar diledi.