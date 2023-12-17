Başkan Acar: Memur-Sen örgütlü güçte zirvede

Memur Sen Bursa İl Temsilcisi, Eğitim Bir Sen Bursa 1 Nolu Şube Başkanı Ramazan Acar, Bursa’da 32 bini aşkın, Türkiye’de ise 1 milyondan fazla üye sayısıyla Memur Sen örgütlü güç noktasında zirvede bulunma istikrarını sürdürdüğüne dikkati çekti.BURSA (İGFA) - Memur Sen Bursa İl Temsilciliği Merinos Göl Park’ta Genişletilmiş Başkanlar Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi. Memur Sen Konfederasyonu’na bağlı sendikaların şube yönetimleri ve komisyonları toplantıda yer aldı.

Memur Sen’in kazanımları ve gelecek dönem yol haritasına ilişkin görüşlerin paylaşıldığı toplantıda; Gazze’de yaşanan insanlık dramına dikkat çekmek için Memur-Sen’in ve Gönüllü Kuruluşlar Platformu ile birlikte Türkiye genelinde gerçekleştirdiği eylemlerin ümmet coğrafyası için umut olduğunu ifade edildi.

Memur Sen Bursa İl Temsilcisi Ramazan Acar yaptığı konuşmada, Memur Sen konfederasyonuna bağlı sendikaların geçmiş dönem Bursa İl Başkanlarına, yönetim kurullarına katkılarından dolayı teşekkürlerini sundu. Memur Sen Bursa İl Temsilcisi görevini Gökhan Yünkül’den görevi devralan Acar yaptığı konuşmada, “Özlük ve özgürlük mücadelesinin yegane adresi, iyiliği önermenin kötülüğü önlemenin izdüşümü olan sendikal hareketimiz Memur-Sen’inimizin Bursa İl Temsilcisi olarak görev yaptığınız 2018-2023 dönemindeki çalışmalarınızla ilimizde Memur-Sen’imize bağlı sendikalarımızla yapmış olduğunuz liderlik ve katkılarınız için teşekkür ediyor, başarılı çalışmalarınızın devamını diliyoruz. Haklının yanında, hakkın tarafında olanlara selam olsun.” ifadelerini kullandı.

Memur Sen’in önceki dönem Bursa İl Temsilcisi Gökhan Yünkül’e, Emekli-Memur Sen önceki dönem Bursa İl Temsilcisi Ahmet Feti Gürbüzoğlu ve Memur-Sen Kadın Komisyonu önceki dönem Bursa İl Temsilcisi Hasibe Kurtul’a katkılarından dolayı teşekkür plaketleri takdim edildi.

Gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Başkan Acar, “Plan Bütçe Komisyonu’ndan geçerek Genel Kurula gelen 2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu görüşmeleri devam ediyor. İki hafta boyunca sürecek olan görüşmelerde, kamu kurum ve kuruluşlarının bütçeleri tek tek ele alınarak önümüzdeki yıl için bütçeleri belirlenecek. Bu açıdan 2024 yılı Bütçe görüşmelerinde; kamu görevlilerinin beklentileri, kamu personel sisteminin eksikleri ve vaatlerin fiiliyata dönüşmesi için dikkat edilmesi gereken konu başlıklarının gözden kaçırılmaması gerekiyor.” dedi.

Bütçe görüşmelerinde; 1. dereceye 3600 ek gösterge, kamu görevlilerine kira yardımı, enflasyon kayıplarının önlenmesi,gelir vergisinin ’te sabitlenmesi, üniversite idari personelinin yer değişikliği, deprem bölgesindeki kamu görevlilerine ilave destek, teşvik ve muafiyet gibi konular kamu görevlileri açısından büyük önem taşıyor.