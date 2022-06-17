Başkan Acar, eğitimde çözüm bekleyen sorunları Bursa'dan sıraladı

Eğitim Bir Sen Bursa 1 Nolu Şube Başkanı Ramazan 2021-2022 eğitim öğretim yılının sona ermesiyle birlikte yıl sonu değerlendirmesinde bulundu.BURSA (İGFA) - Eğitim Bir Sen Bursa 1 Nolu Şube Başkanı Ramazan Acar, 6 Eylül 2021’de yüz yüze başlanan eğitim-öğretim yılının tüm Türkiye’de olduğu gibi, bu gün itibariyle Bursa'da da bin 939 resmi-özel okulda 41 bin 650 öğretmen/eğitim çalışanı ve 609 bin 825 öğrencinin yüz yüze ve kesintisiz şekilde tamamladıklarını söyledi.

Birçok sorunun devam ettiğini ve yeni dönemde bu sorunların çözülmesi gerektiğine vurgu yapan Acar, “Öğretmenlik Meslek Kanunu’nun çıkarılmış olması çok önemli bir adım olmakla beraber, muadil meslek kanunlarıyla mukayese edildiğinde kapsamının dar, tanınan hakların da geride olduğu bir gerçek olduğunu kaydetti.

Eğitim çalışanlarının büyük emek harcadıkları, zorluklara karşı tedbirlerin alındığı bir dönem olarak tamamladıklarını belirten Acar, fedakârca çalışmalarından dolayı tüm eğitim çalışanlarına teşekkür ediyor, öğrencilerimize girecekleri sınavlarda başarılar diledi.

EBS Bursa 1 Nolu Şube Başkanı Ramazan Acar yayınladığı mesajda eğitim alanında çözüm bekleyen sorunları sıraladı.

Acar, bekleyen sorunların başında sözleşmeli ve ücretli öğretmenlik kaldırılmalı, kadrolu istihdam esas alınmalıdır. sözleşmeli öğretmenler kadroya geçirilmesi, ek gösterge konusundaki eksiklikler giderilmesi ve eğitimcilere şiddete karşı yasal düzenleme yapılması hususlarını kaydetti.

Eğitim Bir Sen Bursa 1 Nolu Şubesi olarak çözüm bekleyen diğer sorunlar olarak; öğretmen açığı sorunu köklü bir şekilde çözülmesi gerektiği, öğretmen atamalarında mülakatın kaldırılması, yardımcı personel ihtiyacı karşılanmalı, okullara doğrudan ödenek tahsis edilmesi ve 20. Millî Eğitim Şûrası kararları hayata geçirilmesi konuları da sıralandı.