Başka çaremiz kalmadı!... Ankara'da toplu taşımaya zam!

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında alınan yeni karara göre, 15 Ocak 2023 tarihi itibarıyla tam biletin 9,5, öğrenci biletinin 4,75, öğrenci abonmanının ise aylık sınırsız 140 lira olarak belirlendiğini duyurdu.ANKARA (İGFA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, EGO Genel Müdürlüğü otobüslerinde kullanılan 1 metreküp CNG (sıkıştırılmış doğalgaz) fiyatının 2019'un Nisan ayında 1,67 lira iken 20,77 liraya yükseldiği, maliyetin yüzde binden fazla arttığı belirtildi.

EGO Genel Müdürlüğü'nün 2022'nin Kasım ayı toplam giderinin 382 milyon lira, bilet gelirinin ise 120 milyon lira olduğu aktarılan açıklamada, aylık zararın 262 milyon lira olduğu vurgulandı.

Açıklamada, bu zararın aylarca vatandaşlar için ABB bütçesinden sübvanse edildiği, ancak maliyet yükünün ve vergilerin günden güne arttığı belirtildi.

ÜZÜLEREK BELİRTİYORUZ Kİ...

Açıklamada ayrıca, "Şu anda tam bilet 6,5 TL, öğrenci bileti 3,5 TL, öğrenci abonmanı ise aylık 90 TL’dir. UKOME toplantısında alınan yeni karara göre 15 Ocak 2023 tarihi itibariyle -üzülerek belirtiyoruz ki- tam bilet 9,5 TL, öğrenci bileti 4,75 TL, öğrenci abonmanı ise aylık sınırsız 140 TL olarak belirlenmiştir. Bu süreçte kamu toplu ulaşımında kullanılan CNG fiyatında vatandaşlarımızın lehine yeni tarife düzenlemesi yapılması için Sayın Cumhurbaşkanına, ilgili Bakanlıklara ve BOTAŞ’a durum arz edilmiştir. Bu düzenlemenin yapılmaması halinde bilet fiyatlarına tekraren zam yapılması zorunlu olacaktır. Aksi halde EGO’nun faaliyetlerini sürdürmesi mümkün gözükmemektedir" ifadelerine yer verildi.

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