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Başiskele Ortadil Sokakta sürüş güvenliği
Başiskele Paşadağ Mahallesi Ortadil Sokakta sürüş güvenliğini sağlamak için dever düzenleme çalışmasına başlandı.KOCAELİ
GÜNDEM 19.03.2024, 12:23
Başiskele Paşadağ Mahallesi Ortadil Sokakta sürüş güvenliğini sağlamak için dever düzenleme çalışmasına başlandı.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Başiskele Paşadağ Mahallesi Ortadil Sokakta dönüşlerde ortaya çıkan merkezkaç kuvvetinin etkisini minimize etmek için enine eğim uygulaması (dever) çalışması yapılıyor. Trimer kazı çalışmasına başlanan Ortadil Sokağın 230 metrelik kısmında sürüş güvenliğini sağlamak için yapılan çalışmayla olası kazaların önüne geçilecek.
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