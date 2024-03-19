Başiskele Ortadil Sokakta sürüş güvenliği

Başiskele Paşadağ Mahallesi Ortadil Sokakta sürüş güvenliğini sağlamak için dever düzenleme çalışmasına başlandı.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Başiskele Paşadağ Mahallesi Ortadil Sokakta dönüşlerde ortaya çıkan merkezkaç kuvvetinin etkisini minimize etmek için enine eğim uygulaması (dever) çalışması yapılıyor. Trimer kazı çalışmasına başlanan Ortadil Sokağın 230 metrelik kısmında sürüş güvenliğini sağlamak için yapılan çalışmayla olası kazaların önüne geçilecek.