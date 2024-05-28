Basın Kulübü Derneği'nde Mustafa Turan'a güvenoyu

Ankara merkezli basın dayanışma ağı olan Basın Kulübü Derneği'nin ilk olağan genel kurulunda Mustafa Turan oy birliğiyle yeniden başkan seçildi. Turan, yeni dönemde de faaliyetlerinin artarak devam edeceğini söyledi.ANKARA (İGFA) - Ankara merkezli Basın Kulübü Derneği ilk olağan genel kurulunu yoğun katılımla gerçekleştirdi.

Basın sektöründe faaliyet gösteren gazetecileri bir araya getirerek mesleki dayanışmayı artırmayı ve toplumsal sorumluluk projeleriyle farkındalık oluşturmayı amaçlayan Basın Kulübü Derneği'nin genel kurulunda mevcut başkan Mustafa Turan oy birliği ile yeniden başkan seçildi.

Mustafa Turan başkanlığındaki yeni yönetimde başkan yardımcılıklarına Vahit Aldı ve Cansel Yıldız, Genel Sekreterliğe Sultan Denli seçilirken, Erkan Şen ise sayman olarak görev aldı. Yiğit Subak'ın başkanlığındaki denetim kurulu ise Selen Gündoğan ve Muhammed Emir Karakaya'dan oluştu.

Seçimler sonrası üyelerine hitap eden Basın Kulübü Derneği Başkanı Mustafa Turan, genel kurula katılan tüm üyelere teşekkür ederek, yeni dönem için faaliyetlerin artarak devam edeceğini söyledi. Önceki yıllarda yapılan sosyal sorumluluk projelerine yeni dönemde de devam edeceklerinin belirten Başkan Turan, çalışmalarında özveriyle görev yapan tüm yönetici arkadaşlarına ve üyelerine şükranlarını sundu.