Basın İlan Kurumu’nun resmi ilan yönetmelik taslağına tepki

Basın İlan Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan, internet haber sitelerinin resmi ilan alma hakkındaki yönetmelik taslağını eleştiren İnternet Gazetecileri Federasyonu (İGF) Genel Başkan Vekili ve YENİMEDYADER Başkanı Serkan Urgancı, “Bu taslak açıkça bizleri oyun dışı bırakma, halkın doğru haber alma hakkını gasp etme girişimidir. Yönetmelik bu şekliyle çıkarsa hakkımızı yargı önünde arayacağız” dedi.DENİZLİ (İGFA) - İnternet haber siteleri tarafından uzun süredir beklenen, Basın İlan Genel Müdürlüğü (BİK) Resmi İlan Yayımıyla Alakalı İnternet Haber Sitelerine Dair Hükümler yönetmeliğinin taslak yönetmeliğe göre; haber siteleri bulundukları illere göre 5 kategoriye ayrılıyor. Denizli’nin içinde bulunduğu 3. kategoride, asgari kadro sayısı 8, günlük asgari haber sayısı 50, tekil ziyaretçi sayısı 20 bin, sayfa görüntülenme sayısı 60 bin, resmi ilan için bekleme süresi ise 24 ay olarak belirlendi.

“MASADA KAYBETMEK ÜZEREYİZ”

Taslak yönetmelik hakkında açıklama yapan İnternet Gazetecileri Federasyonu (İGF) Genel Başkan Vekili ve Denizli Yeni Medya Yayıncıları Derneği (YENİMEDYADER) Başkanı Serkan Urgancı şunları şöyledi;

“Tasak yönetmelik bizlere, resmi ilan gelirini paylaşmak istemeyen gazete kartelinin açık müdahalesi olduğunu gösteriyor. Özlük haklarımızı kazanmak ve hakkıyla gazetecilik yapmak için yıllarca mücadele veren biz internet haber sitesi yayıncıları, maalesef masada kaybetmek üzereyiz. Ülkenin içinde bulunduğu ekonomik şartlarda bizlerden 2 yıl boyunca neredeyse sıfır gelirle 8 kişiyi istihdam etmemizi beklemek, gerçeklikten uzaktır. Bu açıkça internet haber sitelerini oyun dışı bırakma girişimidir.

“BİZİ BULVAR HABERCİLİĞİNE SÜRÜKLER”

Taslak yönetmelik bizlerin günde 50 haber yapmasını, yüzde 15’i doğrudan giriş olmak üzere 20 bin tekil ziyaretçiye ulaşmamızı ve her haberde en az 1 dakika kalınmasını istiyor. Bu şartları yakalamaya çalışmak bizleri açıkça bulvar haberciliğine sürükler. Vatandaş doğru haber yerine merak uyandıran, gerçekliği şüpheli, iddialarla dolu, kaba tabirle “gel gel” haberlerine maruz kalır. Asıl dezenformasyon bu yönetmelik geçerse başlayacaktır.

“YARGIYA GİDERİZ”

YENİMEDYADER olarak bu haksız girişim karşısında asla sessiz kalmayacağız. Yönetmeliğin bu şekliyle onaylanması halinde hakkımızı idari mahkeme kanalıyla yargı önünde arayacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın.”

Başkan Serkan Urgancı, internet haber sitelerinin resmi ilan alma hakkındaki yönetmelik kriterleri ile ilgili İGF tarafından hazırlanan metni de şöyle paylaştı;

RESMİ İLAN VERİLECEK İNTERNET HABER SİTELERİNDE KRİTERLER NE OLMALI?

1.İnternet haber siteleri, vergi levhası, işyeri ruhsatlı firma adresi, künye ve iletişim bilgileri, server sağlayıcı firma bilgileri olmalıdır. Resmi ilan alabilmek için Basın İlan Kurumu’na başvuracak olan haber siteleri, Basın Savcılığı Mevkute Beyannamesi alındı belgesi, vergi levhası, SGK onaylı sigorta dökümleri, işyeri ruhsatlı kira sözleşmesi, server sağlayıcı şirket sözleşmesi, haber ajansı sözleşmesi, Google Analytics aylık raporu belgelerini temin etme zorunluluğu getirilmelidir.

2.Resmi ilan alacak internet haber sitelerinde asgari basın iş koluna göre sigortalı çalışan sayısı, nüfusa oranla belirlenmelidir.

Buna göre,

Nüfusu 2 bin ile 100 bin arası olan il ve ilçelerde en az 1 basın iş koluna göre sigortalı çalışan,

Nüfusu 100 bin ile 500 bin arası olan il ve ilçelerde en az 2 basın iş koluna göre sigortalı çalışan,

Nüfusu 500 bin ile 1,5 milyon arası olan il ve ilçelerde en az 3 basın iş koluna göre sigortalı çalışan,

Nüfusu 1,5 milyon ile 3,5 milyon arası olan il ve ilçelerde en az 4 basın iş koluna göre sigortalı çalışan,

Nüfusu 3,5 milyondan fazla olan il ve ilçelerde en az 5 basın iş koluna göre sigortalı çalışan olmalıdır.

3.İnternet haber sitelerinde yerel ve ulusal kavramı ortadan kaldırılmalıdır. Çünkü, haber sitelerinde yayınlanan bir haber, sadece yayın merkezi olan il ya da ilçede değil, dünyanın bir ucundaki ülkeden dahi okunabilmektedir.

4.Resmi ilan alacak haber siteleri, günde en az 5 özel haber yayınlamalıdır. Bu kriter, aynı zamanda haber sitesinin muhabir çalıştırma zorunluluğunu da beraberinde getirecektir.

5.İnternet haber siteleri, Basın İlan Kurumu’nun resmi ilanlarından faydalanması için geçmişe dönük en az 1 yıllık yayın süresi şartı istenmelidir. Bu şartı taşımayan haber siteleri için bekleme süresi 24 ay olarak belirlenmelidir.

6. Resmi ilan alacak haber siteleri, en az bir haber ajansına üye olması kriterlerden biri olmalıdır. Bir haber sitesi, günde en az 100 haber yayınlama zorunluluğu getirilmeli, sitenin gün içerisinde güncelliğini de koruması şartı yer almalıdır.

7. Basın İlan Kurumu’nun ilan bütçesi arttırılmalıdır. Buna göre, kamu kurum ve kuruluşlarının duyuru, ilan ve reklamları BİK aracılığıyla internet medyalarında yayınlanmalıdır. Belediyelerin internet haber sitelerine verdikleri banner reklamlar, belediye şirketleri ya da tanıtım bütçesinden Basın İlan Kurumu aracılığıyla verilmelidir. Kamu kurum ve kuruluşları, ilan, duyuru ve banner reklamlarını, akredite olmayan haber sitelerine vermemelidir.

8.Basın İlan Kurumu tarafından internet haber sitelerine verilecek olan ilanların reklam görüntülenme rakamları, bağlı bulunduğu il ya da ilçenin nüfusuna oranla kriter olarak belirlenmelidir. Örneğin;

Nüfusu 2 bin ile 100 bin arası olan il ve ilçelerde sayfa görüntülenme rakamı en az 3.000,

Nüfusu 100 bin ile 500 bin arası olan il ve ilçelerde sayfa görüntülenme rakamı en az 10.000,

Nüfusu 500 bin ile 1,5 milyon arası olan il ve ilçelerde sayfa görüntülenme rakamı en az 30.000,

Nüfusu 1,5 milyon ile 3,5 milyon arası olan il ve ilçelerde sayfa görüntülenme rakamı en az 50.000,

Nüfusu 3,5 milyondan fazla olan il ve ilçelerde sayfa görüntülenme rakamı en az 100.000 olmalıdır.