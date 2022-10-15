Bartın'dan havalanan uçak ambulans İstanbul'a ulaştı

Bartın'ın Amasra ilçesinde 25 can kaybının yaşandığı maden kazasıyla ilgili tüm kurum ve kuruluşların tam koordinasyon halinde çalışmalarını sürdürüyor. Bartın'dan 40 dakika önce havalanan uçak ambulansların İstanbul’a ulaştı.İSTANBUL (İGFA) - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bartın'dan havalanan uçak ambulansın İstanbul'a 40 dakikada ulaştığını duyurdu.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı videolu paylaşımda "1 yaralı Hiperbarik Oksijen Tedavisi Merkezimizde, 5 yaralı ise Yanık Merkezimizde tedavi altına alınmak üzere birazdan İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesinde olacak" ifadelerini kullandı.

https://twitter.com/drfahrettinkoca/status/1581066086329757697

Bakan Koca, tedavisi süren 11 yaralının olduğunu belirterek, "1’i ağır, 4 hastamız yoğun bakımda. 1 hastamız serviste tedavi görüyor. 6 vatandaşımız uçak ambulanslarla İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Yanık Merkezine sevk edildi" dedi.