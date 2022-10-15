Son Dakika

Bartın'dan havalanan uçak ambulans İstanbul'a ulaştı

GÜNDEM 15.10.2022, 02:40
Bartın'dan havalanan uçak ambulans İstanbul'a ulaştı

Bartın'ın Amasra ilçesinde 25 can kaybının yaşandığı maden kazasıyla ilgili tüm kurum ve kuruluşların tam koordinasyon halinde çalışmalarını sürdürüyor. Bartın'dan 40 dakika önce havalanan uçak ambulansların İstanbul’a ulaştı.İSTANBUL (İGFA) - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bartın'dan havalanan uçak ambulansın İstanbul'a 40 dakikada ulaştığını duyurdu.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı videolu paylaşımda "1 yaralı Hiperbarik Oksijen Tedavisi Merkezimizde, 5 yaralı ise Yanık Merkezimizde tedavi altına alınmak üzere birazdan İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesinde olacak" ifadelerini kullandı.

https://twitter.com/drfahrettinkoca/status/1581066086329757697

Bakan Koca, tedavisi süren 11 yaralının olduğunu belirterek, "1’i ağır, 4 hastamız yoğun bakımda. 1 hastamız serviste tedavi görüyor. 6 vatandaşımız uçak ambulanslarla İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Yanık Merkezine sevk edildi" dedi.

Yorumlar (0)
17
hafif yağmur
Namaz Vakti 15 Ekim 2022
İmsak 05:44
Güneş 07:08
Öğle 12:55
İkindi 16:00
Akşam 18:32
Yatsı 19:51
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 9 18
2. Beşiktaş 9 18
3. Konyaspor 9 18
4. Fenerbahçe 8 17
5. Başakşehir 8 17
6. Galatasaray 8 17
7. Trabzonspor 9 17
8. Kayserispor 9 13
9. Kasımpaşa 9 13
10. Gaziantep FK 9 12
11. Alanyaspor 10 12
12. Giresunspor 8 8
13. İstanbulspor 8 8
14. Ankaragücü 8 7
15. Sivasspor 9 7
16. Hatayspor 8 7
17. Antalyaspor 9 7
18. Karagümrük 8 6
19. Ümraniye 9 3
Takımlar O P
1. Eyüpspor 8 17
2. Keçiörengücü 8 15
3. Boluspor 8 15
4. Pendikspor 8 15
5. Bodrumspor 8 14
6. Samsunspor 8 13
7. Rizespor 7 12
8. Bandırmaspor 7 12
9. Sakaryaspor 8 12
10. Manisa FK 7 11
11. Tuzlaspor 8 9
12. Erzurumspor 7 9
13. Adanaspor 8 8
14. Göztepe 7 8
15. Gençlerbirliği 7 6
16. Altınordu 7 6
17. Altay 8 6
18. Ö.K Yeni Malatya 8 3
19. Denizlispor 9 2
Takımlar O P
1. Arsenal 9 24
2. M.City 9 23
3. Tottenham 9 20
4. Chelsea 8 16
5. M. United 8 15
6. Newcastle 9 14
7. Brighton 9 14
8. Brentford 10 13
9. Bournemouth 9 12
10. Fulham 9 11
11. Liverpool 8 10
12. Everton 9 10
13. West Ham United 9 10
14. Leeds United 8 9
15. Crystal Palace 8 9
16. Aston Villa 9 9
17. Southampton 9 7
18. Wolves 9 6
19. Nottingham Forest 9 5
20. Leicester City 9 4
Takımlar O P
1. Barcelona 8 22
2. Real Madrid 8 22
3. Athletic Bilbao 8 17
4. Atletico Madrid 8 16
5. Real Betis 8 16
6. Real Sociedad 8 16
7. Valencia 8 13
8. Osasuna 8 13
9. Villarreal 8 12
10. Rayo Vallecano 9 11
11. Celta Vigo 8 10
12. Mallorca 8 9
13. Real Valladolid 8 8
14. Getafe 9 8
15. Girona 8 7
16. Almeria 8 7
17. Espanyol 8 6
18. Sevilla 8 6
19. Cadiz 8 5
20. Elche 8 2