Bartın'da maden faciası: 22 can kaybı!

Bartın'ın Amasra ilçesindeki maden kazasıyla ilgili süreci ve tüm kurumların katıldığı çalışmalar yoğun bir şekilde sürüyor. Yaşanan patlamada 22 madenci hayatını kaybetti. Patlamayla ilgili gerekli soruşturma başlatıldığını duyuran Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3 savcının görevlendirildiğini soruşturmanın tüm boyutlarıyla devam etttiğini kaydetti.ANKARA (İGFA) - Amasra ilçesinde, Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessese Müdürlüğü’nde saat 18.15 sıralarında yer altında patlama meydana geldi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’ndan, Amasra'daki maden kazasına ilişkin yapılan açıklamada, "Olayın aydınlatılması ve nedeninin tespit edilmesine yönelik incelemeler devam ederken mahsur kalan maden işçilerimizin kurtarılması için çalışmalar ivedi bir şekilde sürdürülmektedir" denildi.

ÜÇ BAKAN BÖLGEDE

Maden ocağı patlaması sonrası Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla bölgeye intikal etti.

Cumhurbaşkanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bartın ilimizin Amasra ilçesinde meydana gelen maden ocağı patlaması ile ilgili süreci ve tüm kurumların katıldığı çalışmaların koordinasyonunu yakından takip etmektedir" denildi.

ERDOĞAN DİYARBAKIR PROGRAMINI İPTAL ETTİ, BUGÜN BARTIN'A GİDECEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bartın’daki Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessesesinde yaşanan maden ocağı patlaması nedeniyle yarın Diyarbakır’a yapacağı ziyareti ileri bir tarihe erteledi.

https://twitter.com/RTErdogan/status/1581021999526473728

BAKAN KOCA: 8'İ YOĞUN BAKIMDA, 6 KİŞİ AĞIR YARALI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bartın’da, bir maden ocağında meydana gelen patlamada 22 vatandaşımızı kaybedildiğini duyururken, "Her birine yüce Allah'tan rahmet diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun. Yaralıların sağlıklarına bir an önce kavuşmaları için elimizden geleni yapıyoruz" paylaşımında bulundu. Bakan Koca, yaralılardan 8’inin yoğun bakımda, 4’ünün serviste tedavi gördüğünü belirtirken, 5 yaralının ise alanda kurulan Acil Müdahale Merkezinde olduğunu, 2 ambulans uçağın ise yoğun bakımdaki hastalardan 1’ini Ankara’ya, 5’ini ise Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi Yanık Merkezine ulaştırmak üzere harekete geçtiğini kamuoyuna duyurdu.

https://twitter.com/drfahrettinkoca/status/1581027538771398656

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık ise, psikososyal destek ekiplerinin derhal bölgeye intikal ettirildiğini ve süreci yakından takip edildiğini açıkladı.

İLETİŞİM BAŞKANLIĞI: SPEKÜLASYONLARA İTİBAR EDİLMEMELİ

İletişim Başkanlığı, gerekli bilgiler, ilgili kurumlar tarafından düzenli olarak paylaşıldığının altını çizerken, bu açıklamaların takip edilmesi, resmî makamların paylaştığı bilgiler dışındaki iddia ve spekülasyonlara itibar edilmemesi gerektiği kaydedildi.